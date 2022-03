Sem endosso de Kiev, Rússia anuncia corredores humanitários diários

O Ministério da Defesa russo irá abrir corredores humanitários para retirada de civis da Ucrânia, com destino à Rússia, todos os dias pela manhã, relatou a agência de notícias Interfax nesta quinta-feira, 10.

“Declaramos oficialmente que corredores humanitários em direção à Federação Russa serão abertos de forma unilateral, e sem qualquer coordenação, diariamente à 10h, no horário local, e em outras direções por acordo com a parte ucraniana”, disse Mikhail Mizintsev, diretor do Centro de Controle de Defesa Nacional russo.

Garantindo “total segurança nos territórios controlados pelas Forças Armadas russas”, Moscou pediu auxílio da Cruz Vermelha e da ONU para ajudar a difundir a informação para os ucranianos.

Em nota, Mizintsev afirmou que autoridades ucranianas se mostraram contrárias à retirada de cidadãos através de corredores para a Rússia.

“Kiev ainda proíbe categoricamente e se rejeita a autorizar a saída de residentes civis em direção à Rússia”, disse.

Na última segunda-feira, 7, autoridades ucranianas rejeitam um plano russo de enviar os refugiados para dentro da Rússia e Belarus, país aliado ao governo de Vladimir Putin. Na data, representantes russos e ucranianos se encontraram para a terceira rodada de negociações. Após dois encontros na semana passada que renderam entendimentos escassos para proteção de civis, a rodada de conversas terminou com “pequenos desenvolvimentos positivos”, segundo um representante ucraniano.

Apesar do tom mais positivo, a implementação de corredores humanitários, que têm objetivo de facilitar a retirada de civis e a entrada de itens básicos como remédios, tem se mostrado difícil em cidades afetadas pela guerra. Tentativas de retirada de civis fracassaram durante o fim de semana e foram interrompidas na segunda e terça-feira por acusações de violações ao cessar-fogo.

A quarta-feira também foi marcada por acusações da Ucrânia de violações do cessar-fogo por parte da Rússia. Segundo Kiev, uma maternidade em Mariupol foi atingida por bombas e ficou destruída, deixando feridos.

A Rússia acusa nacionalistas ucranianos de impedir a saída de civis de regiões combinadas, usando a população como ‘escudo humano’. “Devido à falta de vontade do lado ucraniano de influenciar os nacionalistas ou de estender o cessar-fogo, as operações ofensivas foram retomadas”, disse o major-general Igor Konashenkov, na segunda-feira.

Nesta quinta-feira, a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, confirmou sete corredores humanitários para a população civil. Uma das cidades onde já acontece o cessar-fogo nesta quinta é Sumy, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital Kiev. Por lá, os civis já começaram a sair pelas rotas de fuga. Pessoas também saem da região de Krasnopillya e Trostyanets.