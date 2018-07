Domagoj Vida, zagueiro da seleção da Croácia, será uma das estrelas da final da Copa do Mundo contra a França, neste domingo (15). Tanto Vida como seus colegas, porém, tenderão a ser observados cuidadosamente pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) e pela imprensa internacional pelo comportamento fora de campo.

O zagueiro protagonizou durante a Copa da Rússia um episódio de nacionalismo exacerbado e acabou punido pela Fifa. Seus colegas seguiram pela mesma linha, flertando com expressões de cunho fascista. O jogador da equipe turca Besiktas levou advertência da entidade depois de ter exibido nas redes sociais um vídeo no qual grita a expressão “Glória à Ucrânia” — cuja resposta esperada é “Glória aos Heróis” — depois da vitória croata sobre a Rússia nas quartas de final, no último dia 7. As imagens o mostram ao lado de Ognjin Vulkojevic, assistente técnico da seleção.

Vulkonevic recebeu punição mais severa: foi descredenciado da federação croata de futebol e obrigado a pagar uma multa de 58 000 reais à Fifa A seleção croata, por sua vez, teve de pedir desculpas.

Punido, Vida tratou de desculpar-se. Na quarta-feira (11), em entrevista à rede televisão Rússia-24, disse não ter se surpreendido com as vaias que recebeu durante a partida da semifinal contra a Inglaterra. “Desculpem-me. É a vida. Nós aprendemos com os nossos erros”, afirmou, de acordo com a Euronews.

Explicou ainda que a intenção dele e de Vulkojevic era dedicar a vitória da seleção croata sobre a Rússia à Ucrânia e ao Dínamo, time no qual ambos jogaram. “Não há política no futebol. Foi uma brincadeira para os meus amigos do Dínamo Kiev”, afirmou ao jornal russo Sport Express. “Eu amo os russos e eu amo os ucranianos”, afirmou, na língua local.

Dias depois, porém, ele gravou um novo vídeo no qual repetiu o “Glória à Ucrânia”, desta vez com uma garrafa de cerveja na mão. A Fifa investiga este novo episódio.

A expressão nacionalista usada por Vida tem origem na Ucrânia, país dominado por Moscou durante o período soviético e que, em 2014, teve seu território da Crimeia invadido e ocupado pela Federação Russa. Vida e Vulkojevic foram colegas no Dínamo e parecem ter tomado as dores dos ucranianos pela invasão militar russa na Crimeia.

Submetidos aos sérvios nos anos da Iugoslávia e seus inimigos na brutal guerra de independência dos anos 1990, os croatas têm uma percepção aguçada sobre a dominação e a construção da soberania.

A polêmica foi além dessa interpretação e atingiu as conexões do futebol do Leste Europeu, particularmente da Croácia, com os movimentos neonazistas. Quase todos os países da região são governados por partidos de direita aliados a legendas de extrema-direita, como é o caso da Croácia. Esses governos apoiam-se no nacionalismo e na xenofobia, exacerbados depois da massiva imigração de sírios desde 2015.

A iniciativa de Vida também reacendeu o atrito diplomático entre o Kremlin, anfitrião do mundial, e Kiev. A embaixada da Ucrânia em Londres postou no Twitter uma nota em defesa dos jogadores croatas, com críticas às interpretações dos jornais britânicos The Sun e The Independent sobre o grito “Glória à Ucrânia”. Alegou ser esta uma “expressão patriótica como ‘viva a França’, ‘longa vida à rainha’, ‘deixe a Polônia ser a Polônia'”. “Vocês chamariam as pessoas que cantam essas frases de nacionalistas e as vaiariam?”