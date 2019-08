Segundo massacre nos EUA em menos de 24 horas deixa nove mortos

Menos de 24 horas depois da tragédia em El Paso, no estado do Texas, os Estados Unidos foram palco de outro massacre na madrugada deste domingo em Dayton, no estado de Ohio. Nove pessoas foram mortas e outras 16 ficaram feridas quando um atirador abriu fogo no centro da cidade, segundo o jornal The New York Times. O autor dos disparos foi morto pela polícia.

“Por mais ruim que tenha sido, poderia ser ainda muito pior”, afirmou o tenente-coronel Matt Carper, sub-chefe da política do Departamento de Polícia de Dayton. “Esta é uma área muito segura. É muito triste, uma verdadeira tragédia”, completou.

O ataque se deu na Rua 5 Leste, a mais movimentada da cidade, à 1h. Policiais estavam em ruas vizinhas e puderam chegar rapidamente ao local. A identidade do atirador ainda não foi informada nem o motivo do crime.

Na tarde de sábado 3, um atirador abriu fogo no supermercado Walmart que funciona dentro do shopping Cielo Vista, em El Paso. Vinte pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas. O atirador foi identificado como Patrick Crusius, branco, de 21 anos, que deixou um manifesto contra o que chama de “invasão hispânica no Texas”.

Levantamento do jornal The Washington Post mostra que 1.165 pessoas foram mortas nos Estados Unidos em 163 ataques desde agosto de 1966, quando um jovem instalou-se na torre do relógio da Universidade do Texas e disparou nos transeuntes. Dezessete pessoas morreram. Desde a semana passada, foram registrados mais quatro ataques, com 34 pessoas vítimas fatais, fato que eleva para 1.199 o total de mortos desde 1966. Com base nos dados do Post, o atirador de Dayton é o 171º a atacar civis nos Estados Unidos.