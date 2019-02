Segundo colocado apresenta vídeo que pode confirmar fraude

O segundo colocado na polêmica eleição presidencial afegã de 20 de agosto, Abdullah Abdullah, exibiu nesta quinta-feira à imprensa um vídeo que, segundo ele, prova que partidários do atual presidente e candidato Hamid Karzai manipularam as urnas.

Abdullah, que recebeu 27,8% dos votos, entregou o vídeo à imprensa afegã e estrangeira em Cabul para sustentar as acusações de fraude contra Karzai.

Segundo resultados preliminares, o atual presidente recebeu 54,6% dos votos, mas a recontagem de urnas suspeitas – e a eventual invalidação – pode reduzir o resultado para abaixo de 50% e forçar um segundo turno.

No vídeo, cuja autenticidade ainda não foi confirmada, vários homens e uma mulher, que se encontram em um quarto, abrem urnas e retiram as cédulas de votação. A mulher, então, valida uma grande quantidade de votos a favor de Karzai. Um dos homens retira as cédulas das urnas e outro as mostra para a câmera.

O resultado final das eleições deve ser divulgado nas próximas duas semanas, o tempo necessário para que as autoridades eleitorais concluam a análise das denúncias de fraude. As verificações acontecem em 3.063 urnas.

(Com agência France-Presse)