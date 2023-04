Seguindo Itália, Alemanha analisa bloquear ChatGPT no país

Seguindo os passos da Itália, a Alemanha pode bloquear o ChatGPT por questões de segurança dos usuários, de acordo com o comissário alemão para proteção de dados, Ulrich Kelber. As informações foram divulgadas pelo jornal Handelsblatt nesta segunda-feira, 3.

Na última semana, a OpenAI, desenvolvedora do aplicativo, interrompeu o funcionamento do ChatGPT em território italiano. A decisão da empresa partiu de uma investigação local após o vazamento dos dados. As autoridades também acusam a empresa americana de não verificar a idade dos usuários, que deveria ser de 13 anos ou mais.

+ Itália bloqueia ChatGPT por violação de lei de proteção de dados pessoais

Durante nove horas, nomes e sobrenomes, endereços de cobrança, tipos de cartão, datas de validade do cartão de crédito e os últimos quatro dígitos dos números ficaram disponíveis para outros usuários do aplicativo, segundo a empresa.

Após a brecha de segurança, o comissário alemão entrou em contato com as autoridades italianas para analisar as motivações por trás da proibição. A desconfiança também alcançou vigilantes de dados da França e da Irlanda. A Comissão de Proteção de Dados irlandesa é a principal reguladora da União Europeia para grandes empresas de tecnologia, mas seu alcance não engloba a OpenAI, que não tem escritórios no bloco.

“Estamos acompanhando o regulador italiano para entender a base de sua ação e vamos coordenar com todas as autoridades de proteção de dados da UE em relação a este assunto”, disse o porta-voz da Comissão.

Na sexta-feira, 31, a OpenAI afirmou que trabalha para reduzir a coleta de informações pessoais no treinamento dos seus sistemas de inteligência artificial. O ChatGPT foi anunciado no fim de 2022 e, desde o seu lançamento, gera discussões polarizadas.

O receio com os avanços no setor de inteligência artificial levou Elon Musk e mais de mil especialistas em tecnologia a divulgarem uma carta aberta, na semana passada, na qual pedem a interrupção temporária do desenvolvimento dessas ferramentas para possibilitar a criação de protocolos de segurança que diminuam os potenciais riscos para a sociedade.