Ségolène Royal derrotada nas legislativas francesas

A socialista Ségolène Royal reconheceu neste domingo a sua derrota nas eleições legislativas francesas, em sua circunscrição de La Rochelle (oeste), o que enterra a ambição da ex-companheira do presidente François Hollande de presidir a Câmara Baixa do Parlamento.

Em um discurso, Royal denunciou uma “traição política”, e afirmou que seu rival, o dissidente socialista Olivier Falorni, foi eleito com os votos da direita.

Royal, mãe dos quatro filhos do presidente Hollande, foi uma das protagonistas da campanha do segundo turno das legislativas, depois de a atual companheira do chefe de Estado, Valérie Treirweiler, ter apoiado em sua conta no Twitter a candidatura de Falorni.

“Com o apoio da UMP (conservador), na verdade um candidato da direita é que foi eleito, com mais de 75% dos votos da direita”, disse Royal, candidata à Presidência francesa em 2007, quando foi derrotada pelo conservador Nicolas Sarkozy.

“Não ganhei esta eleição, mas mantenho intacta a minha vontade de servir a este território”, acrescentou Royal, que desde 2004 é presidente da região de Poitou-Charente (oeste), onde fica La Rochelle.

Royal manifestou também a sua lealdade ao primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault e ao presidente, e afirmou que continuará “pesando nas decisões de política nacional”.