Sede do partido de Nicolás Maduro é incendiada

Uma das sedes do PSUV, partido do presidente Nicolás Maduro, foi incendiada na madrugada deste domingo em Caracas, capital da Venezuela. O fogo foi provocado por coquetéis molotov arremessados contra as janelas do espaço.

A sede que foi atingida é responsável pela emissão de documentos que garantem benefícios sociais, como acesso à rede de saúde. O local Avenida Lecuna, no oeste de Caracas, uma zona da cidade que tradicionalmente é ligada ao chavismo.

Testemunhas relataram a VEJA que uma grande explosão foi ouvida na madrugada, mas que os membros do partido de Maduro só chegaram no começo da manhã para iniciar os trabalhos de combate às chamas e de rescaldo.