Secretário dos EUA viaja ao Oriente Médio para negociar trégua em Gaza

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, desembarcou nesta segunda-feira, 10, no Egito, a primeira parada de sua viagem ao Oriente Médio mirada em pressionar por um avanço das negociações por um cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.

Após um encontro com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo, Blinken afirmou que Israel já aceitou a proposta de cessar-fogo do presidente Joe Biden, mas que o Hamas ainda não havia concordado com o plano.

“A minha mensagem aos governos de toda a região, às pessoas de toda a região, é que, se querem um cessar-fogo, pressionem o Hamas a dizer sim”, disse Blinken.

A proposta defendida por Biden teve endosso do Brasil e de outros 14 países em uma declaração conjunta publicada na semana passada. “É hora de a guerra acabar e este acordo é o ponto de partida necessário”, diz o texto, que também foi assinado pelos líderes de Alemanha, Áustria, Bulgária, Canadá, Colômbia, Dinamarca, Espanha, França, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia, Sérvia e Tailândia.

Em nota, o Itamaraty afirmou que a declaração está em linha com a posição já manifestada pelo Brasil, de reiterar que “Israel e Hamas estão obrigados, por determinação da Corte Internacional de Justiça, a cessar as hostilidades em Rafah, a libertar incondicional e imediatamente os reféns e a permitir ajuda humanitária aos civis em Gaza afetados pelo conflito”.

Depois de sua passagem pelo Cairo, Blinken viajará a Israel ainda nesta segunda-feira para um encontro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, um dia após a renúncia de Benny Gantz ao cargo de ministro do Gabinete de Guerra de Israel. Gantz criticou Netanyahu por suas “promessas vazias” e já havia ameaçado deixar o cargo no último mês devido à falta de uma estratégia pós-guerra para a Faixa de Gaza.

Proposta de cessar-fogo

Em 31 de maio, Biden apresentou uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza que inclui a libertação dos reféns de ambos os lados e “um grande plano de reconstrução para Gaza” em meio ao avanço das tropas israelenses na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

No entanto, Israel e Hamas mantiveram suas posições duras em relação a um acordo de cessar-fogo. Na semana passada, Netanyahu afirmou que não haverá cessar-fogo permanente em Gaza até que o Hamas seja destruído. “Estamos comprometidos com a vitória total”, disse ele.

As tropas israelenses seguem avançando na cidade de Rafah, que abrigava mais de um milhão de palestinos antes do ataque no mês passado. Na semana passada, os ataques israelenses se expandiram para o centro da Faixa de Gaza, onde 274 palestinos foram mortos em uma operação de resgate de reféns neste sábado, 9.

O Hamas exige o fim permanente da guerra e a retirada das forças israelenses da Faixa de Gaza. “Qualquer acordo deve garantir o fim permanente da agressão e uma retirada completa da Faixa de Gaza, a reconstrução, o levantamento do bloqueio e um acordo de troca sério”, disse o grupo.