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Secretário de Trump responde se falha em voos foi causada por ataque

Markwayne Mullin, da Segurança Interna, comentou problema que suspendeu as decolagens em aeroportos de todo o país

Por Redação 13 nov 2026, 20h07 | Atualizado em 13 nov 2026, 20h12
Três aviões de passageiros estacionados em um aeroporto, com o logo FRONTIER em destaque no primeiro plano. Ao fundo, prédios urbanos e um avião decolando na pista, sob um céu claro
Aviões parados no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos (Joe Raedle/Getty Images)
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O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira, 13, que não há indícios de ataque na falha que provocou a suspensão das decolagens em todos os aeroportos do país.

O órgão regulador da aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou a suspensão nacional das decolagens de voos, citando um problema de comunicação que afeta as torres de controle de tráfego aéreo.

Em pronunciamento a jornalistas na Casa Branca, Markwayne Mullin, secretário de Segurança Interna do governo de Donald Trump, descartou que o cancelamento dos voos tenha sido provocado por uma ameaça contra o país. “Até o momento, não há indícios de que se trate de um ataque malicioso contra nós. É apenas uma falha nas telecomunicações, por enquanto”, afirmou ele. Mullin, porém, acrescentou que as autoridades “continuem trabalhando” para descobrir a origem do problema. “Ainda não estamos descartando nada.”

A Administração Federal de Aviação (FAA) “emitiu uma ordem de suspensão nacional das operações em todos os aeroportos americanos, após um problema de comunicação que afetou todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo em Rota”, informou a agência. “Técnicos da FAA estão investigando o problema”.

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Suspensões nacionais de voos são raras

Nos últimos anos, a FAA emitiu ordens semelhantes para companhias aéreas específicas devido a problemas de comunicação, que geralmente duram algumas horas ou menos. No entanto, suspensões em âmbito nacional são muito menos frequentes.

Em janeiro de 2023, a FAA determinou uma suspensão nacional das decolagens devido a problemas no sistema de Avisos aos Aviadores (NOTAM, na sigla em inglês), que fornece aos pilotos informações sobre perigos, alterações nas instalações aeroportuárias e outros dados que podem afetar os voos.

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A suspensão durou menos de duas horas e foi considerada, na ocasião, a primeira paralisação nacional das decolagens desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

A determinação da FAA nesta sexta-feira ocorre um dia depois de o secretário de Transportes, Sean Duffy, solicitar formalmente ao Congresso US$ 30,1 bilhões para atualizar e modernizar o sistema de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos.

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“Esse investimento é fundamental para concluir a modernização do nosso espaço aéreo nacional: fornecer uma estrutura de telecomunicações resiliente para os controladores de tráfego aéreo, hardware e software modernos, torres de controle de última geração e infraestrutura aeroportuária de classe mundial”, escreveram Duffy e Russell Vought, diretor do Escritório de Administração e Orçamento, em uma carta enviada aos congressistas.

(Com AFP)

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Aviação
Donald Trump
Estados Unidos
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