Secretário de Trump rebate prefeito de Nova York por pedido de extinção do ICE

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, criticou duramente nesta sexta-feira, 9, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, por exigir que o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) deixe a cidade e seja extinto depois que agentes feriram a tiros um homem dominicano durante uma operação na cidade.

Markwayne Mullin rebateu o prefeito dizendo que “suas palavras são perigosas e incitam a hostilidade” e afirmou que Oscar Belgal, de 28 anos, tinha antecedentes criminais e tentava evitar sua prisão.

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Oscar foi atingido por uma bala no pescoço e encaminhado a um hospital com ferimentos que não representam risco de morte. Uma criança que estava no banco traseiro não ficou ferida. Mullin afirmou que os agentes do ICE não sabiam que havia uma criança no carro quando abriram fogo contra a vítima.

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Zohran Mamdani afirmou que os agentes usavam coletes semelhantes aos de trabalhadores da construção civil e máscaras que escondiam seus rostos, dificultando sua identificação como autoridades federais.

Após os disparos, policiais municipais encontraram Belgal algemado e sentado no chão. O homem, no entanto, foi transferido da custódia da polícia municipal para a do ICE, enquanto a criança, que as autoridades acreditam ser seu filho, ficou sob os cuidados de familiares.

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“Queremos que saiam agora”, disse o prefeito na rede social X na noite de quinta-feira. “Acabem com o ICE”, declarou.

Centenas de manifestantes se reuniram no local dos disparos na tarde de quinta-feira para expressar sua oposição à política de linha dura de Trump contra os imigrantes.

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Mamdani também disse ter conversado com o presidente Donald Trump e com o secretário de Segurança Interna para negociar a libertação de Belgal, mas afirmou que “as negociações não tiveram sucesso”.

“Eu deixei claro para o presidente e para o secretário nosso pedido para que os agentes do ICE deixem completamente a cena, bem como a demanda para que o ICE interrompa suas ações de fiscalização na cidade de Nova York. Essas ações estão tornando a cidade menos segura, estão deixando a cidade aterrorizada”, declarou o prefeito.

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O Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo ICE, informou que a operação tinha como objetivo prender o dominicano. Segundo a agência, Belgal tem ligações com a gangue Trinitarios e já havia sido condenado por furto qualificado, além de ter passagens pela polícia por agressão, roubo, posse de drogas e porte de armas. As autoridades federais, no entanto, não esclareceram o que motivou os disparos.

O incidente ocorre em meio ao endurecimento da política migratória do governo Trump. Segundo a agência de notícias Reuters, agentes federais de imigração atiraram em pelo menos 21 pessoas desde o retorno do republicano à Casa Branca, sete delas fatalmente. As operações têm provocado protestos em diferentes regiões dos Estados Unidos, enquanto críticos do governo questionam o uso da força e a falta de responsabilização dos agentes envolvidos.