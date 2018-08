Secretário de Defesa dos EUA visita o Brasil na próxima semana

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, general James (Jim) Mattis, visitará o Brasil nos próximos dias 13 e 14 como parte de sua primeira viagem à América do Sul desde janeiro de 2017, informou o Pentágono nesta quinta-feira (9). Um dos possíveis temas de sua visita será a decisão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de instalar um novo quartel-general para a defesa do oceano.

O Pentágono não detalhou os encontros que no Rio de Janeiro e em Brasília. Mas Mattis certamente se reunirá com os ministros de Defesa, general Joaquim Silva e Luna, e da Segurança Pública, Raul Jungmann.

Reunidos em Bruxelas em 11 de julho, os líderes da Otan concordaram com a instalação de um quartel-general para a defesa do Atlântico, em caso de conflitos

Segundo o Pentágono, Mattis seguirá para a Argentina, Chile e Colômbia. Sua visita à América do Sul teria o objetivo de fortalecer os laços com a região, informou o Departamento de Defesa em comunicado. Na Colômbia, onde os Estados Unidos tiveram no passado um papel crucial na luta contra as guerrilhas, será recebido pelo novo presidente, Iván Duque.