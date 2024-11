Secretário da Defesa nomeado por Trump foi investigado por agressão sexual em 2017

Recém-nomeado como secretário da Defesa por Donald Trump, Pete Hegseth foi alvo de uma investigação por agressão sexual em 2017, confirmou o governo da cidade de Monterey, na Califórnia, na quinta-feira, 14. O comunicado afirma que a denúncia não foi tornada pública em razão da Lei de Registros Públicos da Califórnia, que não obriga a divulgação de acusações.

Além disso, o texto informa que o relatório policial completo permanecerá em sigilo também em razão da legislação, por não exigir “a divulgação daquela parte dos arquivos investigativos que reflete a análise ou conclusões do oficial investigador”. A declaração, no entanto, indica que a vítima prestou queixa quatro dias após o suposto crime, em 12 de outubro de 2017.

A sua idade e o nome aparecem como informações confidenciais, mas a declaração revela que a vítima apresentava contusões na coxa direita. A agressão teria ocorrido no Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa. Fotos da época mostram que Hegseth estava como palestrante em uma conferência da Federação de Mulheres Republicanas da Califórnia, realizada no local.

Sem processos abertos

Não há detalhes sobre os rumos da investigação. Contudo, o novo secretário da Defesa nunca foi formalmente acusado ou nomeado como réu em quaisquer processos civis em Monterey desde 2017, segundo informações da emissora americana CNN. Questionado pelos advogados de Trump e de sua chefe de gabinete, Susie Wiles, Hegseth teria dito que a alegação tinha como base um encontro consensual e que tratava-se de um caso de “ela disse, ele disse”, de acordo com a revista Vanity Fair.

Por sua vez, o advogado de Hegseth afirmou à CNN que “esta declaração confirma que, embora uma alegação tenha sido feita, ela foi totalmente investigada e nenhuma acusação foi apresentada”. O diretor de Comunicação de Trump também saiu em defesa do ex-apresentador da Fox News. Em comunicado à emissora, Steven Cheung pontuou que “Hegseth negou vigorosamente toda e qualquer acusação”.

“Estamos ansiosos por sua confirmação como Secretário de Defesa dos Estados Unidos para que ele possa começar o Primeiro Dia para Tornar a América Segura e Grande Novamente”, acrescentou Cheung à CNN.

Quem é Peter Hegseth?

O presidente eleito dos Estados Unidos pegou de surpresa autoridades do Pentágono após escolher Hegseth, que não tem experiência militar, para liderar o Departamento de Defesa nesta terça-feira, 12. Ele também nunca ocupou cargos públicos, tendo trabalhado anteriormente com organizações sem fins lucrativos, além do emprego na Fox.

Além disso, Hegseth concorreu para representar Minnesota no Senado dos EUA em 2012. O comentarista de 44 anos já acumula falas polêmicas. Em uma entrevista no início deste ano, ele se opôs à participação feminina no militarismo, afirmando que “as mulheres não deveriam estar em combate de forma alguma. Elas são doadoras de vida, não tomadoras de vida.”