Secretária do Interior dos EUA vai participar da posse de Lula

A secretária do Interior dos Estados Unidos, Deb Haaland, vai liderar a delegação norte-americana que vai comparecer à posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1º de janeiro, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Membro do Partido Democrata, Haaland é uma das primeiras mulheres nativa americanas eleitas para o Congresso dos Estados Unidos. Com a chegada de Joe Biden à presidência, a congressista de Novo México alcançou o marco de ser a primeira descendente dos povos originários a ser secretária do governo.

Na última posse presidencial, no dia 1º de janeiro de 2019, o secretário de Estado dos EUA do governo do ex-presidente, Donald Trump, liderou a delegação que participou da posse de Jair Bolsonaro (PL).