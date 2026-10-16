Secretária de imprensa de Trump é demitida após cinco dias no cargo

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A nova secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, foi demitida após apenas cinco dias no cargo, informou o New York Times. Sua breve passagem foi marcada por gafes notáveis, como confundir o presidente Trump com o marido, além de polêmicas por ter se apresentado como advogada sem possuir a aprovação no exame da ordem e por comentários sobre a China.

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A nova secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, foi demitida nesta sexta-feira, 16, depois de apenas cinco dias no cargo, informou o jornal americano The New York Times.

Mais cedo nesta sexta, o presidente Donald Trump já havia dito que incentivou Zacharia a “reconsiderar” sua permanência no cargo.

“Sinceramente, se eu fosse você, reconsideraria”, disse ele a jornalistas, ao relatar a conversa que teve com sua porta-voz. “Katie, você precisa disso? Acho que você não precisa disso”, o republicano afirmou ter ponderado.

Katie Zacharia teve um início conturbado em sua primeira — e única — coletiva de imprensa, realizada na terça-feira 13. Em certa altura, ao explicar como conciliaria as responsabilidades do cargo com a maternidade, ela confundiu Trump com o próprio esposo: “Meu presidente… desculpe, meu marido”, corrigiu a secretária, provocando risos entre os jornalistas presentes, quando descrevia a divisão de cuidados com os quatro filhos de 12, 10, 8 e 6 anos.

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O episódio foi seguido por uma enxurrada de manchetes que questionavam se ela teria se apresentado como advogada irregularmente — o presidente chegou a chamá-la de “advogada” —, apesar de ela não ter sido aprovada no exame da ordem.

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Na quinta-feira 15, Zacharia admitiu que não passou na prova para exercer a advocacia nos Estados Unidos, ao contrário do que havia afirmado. Nas redes sociais e em programas de televisão, ela se apresentou como assessora jurídica de uma organização conservadora sem fins lucrativos sediada na Califórnia. Também afirmou que havia trabalhado como advogada em um escritório em Pequim.

Ela formou-se em direito pela Universidade Pepperdine, na Califórnia, em 2011, mas obter o diploma não habilita automaticamente alguém a exercer a profissão.

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Além disso, em meio a tensões permanentes entre Washington e Pequim, que disputam influência internacional em áreas como comércio, tecnologia e segurança, Zacharia deu uma entrevista a um podcast ultraconservador em que zombou da China por não ter “banheiros inadequados”. Ela sugeriu que isso reduzia a capacidade do país asiático de superar os Estados Unidos como potência mundial e provocou reação imediata do governo chinês: “Nós a convidamos a visitar a China com mais frequência, quando tiver oportunidade”, ironizou Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país.