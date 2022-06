Secretária de Imprensa da Casa Branca confunde Brasil com Venezuela

A nova secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, confundiu o Brasil com a Venezuela durante o briefing diário com jornalistas em Washington, D.C., nesta quarta-feira, 8.

Após um questionamento sobre o encontro bilateral entre os presidentes Jair Bolsonaro e Joe Biden, que deve acontecer no fim da tarde desta quinta-feira, 9, a secretária de Imprensa afirmou que “os Estados Unidos continuam reconhecendo apenas Juan Guaidó”, o autoproclamado presidente da Venezuela e líder da oposição a Nicolás Maduro.

Um dos jornalistas no briefing perguntou a Jean-Pierre: “O presidente [Joe Biden] vai encontrar-se com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Há reportagens da [agência de notícias] AP que dizem que Bolsonaro queria concessões do presidente [Biden] para realizar a reunião e para comparecer à Cúpula das Américas, que ele não poderia mencionar os questionamentos de Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro, assim como preocupações ambientais na Amazônia. Você pode confirmar essas reportagens?”

Depois de dizer que não podia confirmar as informações, Karine Jean-Pierre respondeu: “O presidente está ansioso para ir à cúpula amanhã, que estamos sediando. O que posso dizer é isso: os Estados Unidos continuam a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Dito isso, enquanto o governo interino não foi convidado a participar da cúpula principal, é bem-vindo para participar em todos os três fóruns de stakeholders e outros eventos.”

Jean-Pierre também pronunciou o nome de Juan Guaidó errado, dizendo “Gwadó”.

