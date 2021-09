‘Se não quer se vacinar, nem precisa vir’, diz prefeito de NY a Bolsonaro

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse em pronunciamento nesta segunda-feira, 20, que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro “nem precisa” ir à cidade caso não queira se vacinar, criticando líderes mundiais que viajaram à Assembleia Geral das Nações Unidas mas não receberam as doses do imunizante contra a Covid-19.

“Precisamos mandar uma mensagem para todos os líderes do mundo, incluindo Bolsonaro, do Brasil; Se você pretende vir para cá, você precisa estar vacinado”, disse De Blasio. “Se você não quer se vacinar, nem precisa vir”, acrescentou.

O prefeito também acrescentou que a cidade está oferecendo vacinas gratuitas para todos os líderes e funcionários que participarem da Assembleia Geral, que terá abertura feita por Bolsonaro na próxima terça-feira, 21. Do lado de fora do prédio da ONU também haverá testes rápidos de Covid-19 e um posto de vacinação com o imunizante da Johnson & Johnson, de dose única.