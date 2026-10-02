‘Se eu não levantasse, passageiros morreriam’, diz piloto esfaqueado em voo para Israel

Ler Resumo





O piloto indiano Smit Machchhar, esfaqueado em um ataque do copiloto em pleno voo para Israel, relatou ao primeiro-ministro Narendra Modi sua luta para proteger os passageiros. Ele detalhou como, mesmo ferido, conseguiu abrir a porta da cabine, permitindo a imobilização do agressor e um pouso de emergência. A investigação busca determinar se o ataque teve relação com terrorismo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O piloto indiano Smit Machchhar, esfaqueado no que se investiga como um ataque de seu copiloto em pleno voo rumo a Israel, afirmou nesta sexta-feira, 2, que agiu, mesmo ferido, para proteger os passageiros do avião, descrevendo como lutou pela própria vida e contando que “não podia deixar ninguém morrer”.

As declarações foram feitas ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que fez uma chamada de vídeo com o piloto de seu leito no hospital.

“Eu tinha muitos ferimentos. Eu tinha caído. Eu estava lutando pela minha vida. Em determinado momento, percebi que, se não me levantasse, os passageiros morreriam”, disse Machchhar. “Eu estava tentando salvar a minha própria vida, mas sabia que não podia deixar que todas aquelas pessoas morressem”, completou.

An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

Modi afirmou que as ações do piloto contribuíram para salvar centenas de vidas e evitar “uma grande tragédia”.

Continua após a publicidade

Entenda o episódio

Um voo da companhia aérea Flydubai, que partiu de Dubai com destino a Israel transportando 174 pessoas fez um pouso de emergência na cidade saudita de Tabuk, após o copiloto esfaquear o comandante da aeronave. O ataque ocorreu na quarta-feira, 30, cerca de duas horas e meia após a decolagem.

Segundo a agência de notícias Reuters, Machchhar conseguiu destravar a porta da cabine mesmo depois de ser gravemente ferido, permitindo que passageiros entrassem e imobilizassem o copiloto. Uma tripulação reserva que viajava no avião conseguiu então conduzir a aeronave até o pouso na Arábia Saudita.

“Eu tinha sofrido tantos ferimentos que caí. Naquele momento, eu conseguia sentir que o avião estava caindo. Eu sabia que aquela era a última tentativa, que a porta estava bem ali”, relatou o piloto na ligação com Modi. “Eu continuava sendo agredido, mas eu simplesmente abri a porta e todos entraram”, disse ele, acrescentando que seus 17 anos de experiência na aviação o ajudaram a agir mesmo no meio da confusão.

Continua após a publicidade

O voo FZ1073 partiu de Dubai com destino a Tel Aviv e mudou de rota enquanto sobrevoava a Jordânia. Segundo o site de monitoramento Flightradar24, a aeronave transmitiu inicialmente um sinal geral de emergência e, minutos depois, outro alerta que indicava uma possível interferência ilícita na aeronave.

Dados de rastreamento indicam que o avião chegou a perder quase 14. 000 pés (mais de 4. 000 metros) de altitude em menos de 30 segundos antes de se estabilizar. Passageiros relataram momentos de pânico durante a briga. Uma mulher que estava a bordo afirmou ao canal israelense i24 que o avião estava “completamente fora de controle”. Continua após a publicidade Investigação

As circunstâncias do confronto seguem incertas. Segundo as acusações, o copiloto atacou Machchhar, o que desencadeou uma luta pelo controle da aeronave.

Continua após a publicidade

Os Emirados Árabes Unidos abriram uma apuração sobre o ataque. Segundo a agência de notícias estatal emirati, a WAM, a investigação busca determinar se o episódio teve relação com alguma “atividade ou tentativa terrorista” e se houve planejamento prévio. O país afirma ter jurisdição sobre o caso porque o avião é registrado nos Emirados e opera sob sua bandeira.

O copiloto, identificado por uma autoridade israelense como cidadão de Omã, permanece sob investigação na Arábia Saudita, onde o avião realizou um pouso de emergência no aeroporto de Tabuk. As autoridades de Omã ainda não comentaram o caso.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou, na quinta-feira, 1º, que o copiloto teria passado por “doutrinação islâmica radical” e apresentava tendências suicidas. Ele sugeriu ainda que o autor do crime provavelmente tinha pretensões de derrubar o avião. “As tendências islamistas, a radicalização que se verifica no seu passado, penso que isso é um indício bastante forte”, disse ele, destacando que ainda não há conclusões definitivas sobre o caso.

Continua após a publicidade

Netanyahu já havia atribuído a Machchhar e aos passageiros do voo o mérito de evitar uma catástrofe.