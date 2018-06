Sauditas criarão centros de detenção para mulheres infratoras ao volante

A Arábia Saudita anunciou que criará centros de detenção especializada para mulheres que cometam infrações de tráfego após liberá-las para dirigir pela primeira vez desde fundação do país em 1932. No reino árabe, infratores de trânsito são castigados com detenções de até dois dias e a legislação será aplicada da mesma forma para homens e mulheres, anunciou hoje o Governo.

Enquanto não estiverem preparados estes centros de detenção, as mulheres infratoras ao volante serão detidas em lares de serviços sociais, segundo decidiu o Conselho de Ministros, em uma sessão liderada pelo rei Salman bin Abdulaziz, informou a agência oficial de notícias “SPA”.

Mesmo infrações “menores” de trânsito –como furar um semáforo– são castigadas com detenções de um dia ou dois no país.

As mulheres estarão autorizadas a dirigir pela primeira vez a partir de 24 de junho, depois que as autoridades do país ultraconservador retiraram o veto. Nestas semanas prévias ao final da proibição, os responsáveis sauditas estão adequando as leis e os regulamentos de trânsito para preparar-se para esta mudança.

Na terça-feira (5/6), a Direção Geral de Tráfego da Arábia Saudita começou a expedir permissões de condução às mulheres, para que possam estar ao volante pela primeira vez.

Um grupo de mulheres, que tinha carteiras de dirigir obtidas no exterior, recebeu as licenças sauditas, depois que a direção de tráfego confirmou a veracidade dos seus documentos internacionais e realizou uma prova prática.

Apesar do relaxamento de algumas normas, o reino ultraconservador ainda mantém o regime de tutela, no qual as mulheres são submetidas às ordens dos homens de suas famílias.

(Com EFE)