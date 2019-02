Sauditas bombardeiam mercado no Iêmen e deixam dezenas de mortos

Aviões de guerra liderados pela Arábia Saudita lançaram dois ataques aéreos sobre um mercado lotado em uma região no norte do Iêmen controlada pelos rebeldes xiitas houthis. Segundo a agência de notícias estatal SABA, pelo menos 65 pessoas morreram e 55 ficaram feridas. Três testemunhas descreveram cenas de terror.

O mercado da cidade de Mastaba, na província de Hajja, recebe centenas de pessoas e estava cheio no momento do ataque. Testemunhas disseram que não havia alvos militares na área. Uma coalizão liderada pelos sauditas está combatendo os houthis há um ano, com o objetivo de defender o governo iemenita reconhecido internacionalmente.

“A cena era apavorante”, contou Showei Hamoud por telefone de Mastaba. “Sangue e pedaços de corpos estavam por toda parte”, afirmou. Segundo ele, muitos dos mortos eram crianças que trabalhavam em troca de gorjetas. “Pessoas carregavam membros humanos em sacolas e lençóis”, acrescentou.

O conflito no país opõe rebeldes e unidades militares leais ao ex-presidente, de um lado, e o governo reconhecido internacionalmente, praticamente limitado à cidade de Aden, de outro. O combate já deixou mais de 6.200 civis mortos, obrigou milhões de pessoas a abandonar suas casas e levou o país mais pobre do mundo árabe à penúria.

