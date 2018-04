Saúde de ex-espião russo melhora, mas seus pets são encontrados mortos

O estado de saúde do ex-espião russo Serguei Skripal, cujo envenenamento em 4 de março na Inglaterra desencadeou uma crise diplomática envolvendo a Rússia e países do ocidente, “está melhorando rapidamente”, informou o hospital nesta sexta-feira. No mesmo dia, autoridades britânicas informaram que um gato e dois porcos-da-Índia que pertenciam a Skripal foram encontrados mortos.

Serguei Skripal “responde bem ao tratamento, sua saúde está melhorando rapidamente e não se encontra mais em estado crítico”, disseram os médicos do Hospital Salisbury, no sudoeste da Inglaterra. Já o estado de saúde de sua filha Yulia, de 33 anos, hospitalizada no mesmo centro médico, “tem melhorado diariamente”, segundo uma médica, Christine Blanshard.

Apontada pela Grã-Bretanha como responsável pelo ataque realizado com um agente neurotóxico Novichok, a Rússia acusou explicitamente os serviços secretos britânicos e americanos de estarem por trás do incidente e segue determinada em suas negativas.

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, acusou nesta sexta-feira Londres de “procurar febril e freneticamente todos os dias qualquer confirmação de sua posição indefensável”.

Animais de estimação

Outro capítulo no caso do envenenamento de Skripal foi aberto nesta sexta-feira, quando autoridades britânicas informaram ter encontrado um gato e dois porcos-da-Índia mortos na casa do ex-agente duplo.

Na semana passada, a polícia britânica informou que Skripal e sua filha provavelmente foram envenenados na porta de casa. Na quarta-feira, a porta-voz do mistério de relações exteriores da Rússia, Maria Zakharova, levantou a questão dos animais: “Onde eles estão agora?”, ela questionou a repórteres. “Afinal, estamos falando de organismos vivos e, se um agente venenoso foi usado em casa, eles também devem ter sido afetados”.

No entanto, o acesso a casa estava restrito devido ao veneno. “Quando um veterinário pôde acessar a propriedade, dois porcos da índia haviam morrido tristemente”, disse o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (DEFRA) do Reino Unido em um comunicado. “Um gato também foi encontrado em um estado angustiante e o veterinário tomou a decisão de sacrificar o animal para aliviar seu sofrimento”.

Segundo o departamento informou à rede americana CNN, um segundo gato ainda está desaparecido.

Armas químicas

A Grã-Bretanha acusa a Rússia do envenenamento em solo britânico do ex-agente de inteligência russo Skripal e de sua filha. Moscou desmente firmemente essas acusações, que provocaram uma onda histórica de expulsões de diplomatas russos e ocidentais.

O confronto entre Moscou e o Ocidente continuou na quinta-feira na ONU, com a Rússia acusando Londres de liderar uma campanha para “desacreditar” Moscou se valendo de acusações sem provas.

É difícil estabelecer onde o agente neurotóxico utilizado no ataque aos Skripal foi produzido, declarou Vil Mirzayanov ao jornal russo Novaya Gazeta, acrescentando que entende as acusações inglesas. “Nenhum país tem tanta experiência na produção do Novichok como a União Soviética e, agora, a Rússia”, completou.

Em setembro de 2017, o presidente Vladimir Putin declarou que Moscou havia destruído suas últimas reservas de armas químicas herdadas da época da Guerra Fria, conforme os termos da Convenção de 1997 sobre a Proibição de Armas Químicas.

(Com AFP)