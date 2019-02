Sarkozy reitera saída da política e pede união ao seu partido

Paris, 7 mai (EFE).- O presidente em fim de mandato da França, Nicolas Sarkozy, que nesta segunda-feira reiterou sua intenção de abandonar a política, pediu aos dirigentes de seu partido, a União por um Movimento Popular (UMP), que enfrentem unidos e coesos as eleições legislativas do próximo mês de junho.

O líder socialista François Hollande se tornou ontem o novo presidente francês, ao conquistar 51,62% dos votos, contra o ainda chefe de Estado, que durante a campanha eleitoral afirmou em repetidas ocasiões que deixaria sua alta responsabilidade política se não fosse reeleito.

Sarkozy reuniu esta tarde no Palácio do Eliseu os líderes da UMP, 20 ministros e altos funcionários do partido, no que foi ‘um grande momento’, segundo explicaram alguns deles.

Nesse birô político extraordinário, os líderes do partido conservador criaram um ‘comitê estratégico’ para organizar de maneira colegiada a campanha para as próximas legislativas.

O objetivo é tentar evitar que a luta pelo poder do partido comece antes do tempo e assim obter o maior número de cadeiras possíveis no Parlamento, destacaram os meios de comunicação.

O novo comitê estratégico se reunirá pela primeira vez na próxima quinta-feira, liderado entre outros altos cargos, pelo atual primeiro-ministro, François Fillon; o secretário-geral do partido, Jean-François Copé; e o ainda ministro de Exteriores, Alain Juppé, que hoje anunciou que pensa agora em concentrar-se em seu trabalho como prefeito de Bordeaux. EFE