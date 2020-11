Sarah McBride é eleita primeira senadora trans dos Estados Unidos

A democrata Sarah McBride se elegeu senadora pelo estado de Delaware nesta terça-feira, 3, sendo a primeira mulher trans a ocupar o mais alto cargo do legislativo americano.

Sarah tem 30 anos e tem como plataforma os direitos da comunidade LGBTQ. Ela é atuante em organizações de direitos humanos do Delaware.

I hope tonight shows an LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020