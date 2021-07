Sarah Gilbert em Wimbledon: aplausos para a ciência

Um momento mágico fará história como registro da transição entre as quarentenas impostas pela pandemia e a gradual retomada do mundo como o conhecíamos antes do vírus. Na segunda-feira 28, na quadra central do All England Club, palco do torneio de tênis de Wimbledon, nas cercanias de Londres, as quase 10 000 pessoas que ocupavam metade dos assentos, como mandam as restrições sanitárias, aplaudiram longamente a virologista Sarah Gilbert, uma das líderes da pesquisa em torno da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Quando o chefe de cerimônias anunciou a presença de Sarah, ressaltando que o convite fora feito em homenagem aos cidadãos que perderam a vida para a Covid-19, a plateia se levantou. Sarah, que já ostenta o título de “dama”, oferecido pela rainha Elizabeth, estava sentada num dos camarotes nobres do recinto, próxima do duque de Kent e de outros representantes de sangue azul. De vermelho, timidamente aboletada em seu cantinho, parecia querer sumir de cena, envergonhada, como quem sai do ângulo de visão de uma fotografia. Ficou quieta, esperando que a ovação de um minuto parasse. É postura comum aos cientistas, heróis de nosso tempo, diante do novo coronavírus: fazem seu trabalho sem alarde, ancorados no conhecimento, no avesso do negacionismo. No Reino Unido, metade da população já recebeu duas doses de alguma vacina. Que as homenagens de Wimbledon se espalhem a todas as Sarahs altruístas que andam por aí, nos laboratórios de pesquisas.

Publicado em VEJA de 7 de julho de 2021, edição nº 2745