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São Paulo leva modelo de combate à pobreza a fórum ministerial no Panamá

Governo paulista detalha expansão do SuperAção SP e participa de agenda com subsecretária-geral da ONU

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 15h30
Mulher de cabelos castanhos claros, vestindo blazer branco com estampa geométrica, fala ao microfone em uma mesa de conferência. À frente, bandeiras do Chile e do Brasil. Ao fundo, diversas bandeiras de países e outros participantes sentados
secretária de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo, Andrezza Rosalém (Jota Chavez/Divulgação)
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O governo do estado de São Paulo participa nesta quarta-feira (21) do Fórum Ministerial sobre Desenvolvimento Social da América Latina e do Caribe, no Panamá. O evento reúne cerca de 60 delegações, além do PNUD e da Cepal, organismos da ONU que promovem de forma conjunta o combate à pobreza e a redução das desigualdades na região.

A secretária de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo, Andrezza Rosalém, apresentou no encontro os resultados do programa estadual SuperAção SP. A iniciativa articula políticas públicas de diversas áreas para a promoção da autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade social — especialmente as chefiadas por mulheres —, permitindo acompanhamento individualizado e abrindo caminhos para a inserção no mercado de trabalho.

Além da participação no fórum regional voltado ao diálogo e à cooperação, Rosalém integra a cerimônia paralela “Governando a Complexidade”, com moderação da subsecretária-geral adjunta da ONU, Michelle Muschett.

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Com apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o projeto SuperAção SP já está implementado em 48 municípios do território paulista.

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