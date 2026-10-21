São Paulo leva modelo de combate à pobreza a fórum ministerial no Panamá
Governo paulista detalha expansão do SuperAção SP e participa de agenda com subsecretária-geral da ONU
O governo do estado de São Paulo participa nesta quarta-feira (21) do Fórum Ministerial sobre Desenvolvimento Social da América Latina e do Caribe, no Panamá. O evento reúne cerca de 60 delegações, além do PNUD e da Cepal, organismos da ONU que promovem de forma conjunta o combate à pobreza e a redução das desigualdades na região.
A secretária de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo, Andrezza Rosalém, apresentou no encontro os resultados do programa estadual SuperAção SP. A iniciativa articula políticas públicas de diversas áreas para a promoção da autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade social — especialmente as chefiadas por mulheres —, permitindo acompanhamento individualizado e abrindo caminhos para a inserção no mercado de trabalho.
Além da participação no fórum regional voltado ao diálogo e à cooperação, Rosalém integra a cerimônia paralela “Governando a Complexidade”, com moderação da subsecretária-geral adjunta da ONU, Michelle Muschett.
Com apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o projeto SuperAção SP já está implementado em 48 municípios do território paulista.