São Paulo leva modelo de combate à pobreza a fórum ministerial no Panamá

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O governo de São Paulo, através da secretária Andrezza Rosalém, participa do Fórum Ministerial sobre Desenvolvimento Social no Panamá. Lá, apresentou o programa SuperAção SP, iniciativa que promove a autonomia de famílias vulneráveis, especialmente as chefiadas por mulheres, através de acompanhamento individualizado e inserção no mercado de trabalho, já implementado em 48 municípios.

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O governo do estado de São Paulo participa nesta quarta-feira (21) do Fórum Ministerial sobre Desenvolvimento Social da América Latina e do Caribe, no Panamá. O evento reúne cerca de 60 delegações, além do PNUD e da Cepal, organismos da ONU que promovem de forma conjunta o combate à pobreza e a redução das desigualdades na região.

A secretária de Desenvolvimento Social do estado de São Paulo, Andrezza Rosalém, apresentou no encontro os resultados do programa estadual SuperAção SP. A iniciativa articula políticas públicas de diversas áreas para a promoção da autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade social — especialmente as chefiadas por mulheres —, permitindo acompanhamento individualizado e abrindo caminhos para a inserção no mercado de trabalho.

Além da participação no fórum regional voltado ao diálogo e à cooperação, Rosalém integra a cerimônia paralela “Governando a Complexidade”, com moderação da subsecretária-geral adjunta da ONU, Michelle Muschett.

Com apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o projeto SuperAção SP já está implementado em 48 municípios do território paulista.