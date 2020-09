São Francisco é tomada por céu laranja em meio a incêndios na Costa Oeste

Em meio a um ano já repleto de eventos alarmantes, moradores da cidade de São Francisco e de outras partes da Califórnia, nos Estados Unidos, acordaram nesta quarta-feira, 9, com um céu laranja que lembrou cenas de filmes apocalípticos.

O céu estava tão escuro que parecia ser noite e, em algumas áreas, cinzas caíam como a neve. O cenário teve como origem os grandes incêndios florestais que encheram o ar da região de fumaça e poeira.

Fotos da cena assustadora, em especial de um horizonte de São Francisco que parecia ter saído de uma história de ficção científica distópica, rapidamente se espalharam nas redes sociais.

“Cenas ao redor de São Francisco, onde o céu laranja escuro ainda cobre a cidade e a região. Esse tom apocalíptico se deve a uma combinação de fumaça de vários incêndios florestais acima da camada de névoa marinha”, escreveu a fotojornalista Jessica Christian.

Scenes from around San Francisco where dark orange skies are still blanketing the city and region.

This apocalyptic hue is due to a combination of smoke from various wildfires sitting above the marine fog layer. More here on @sfchronicle https://t.co/eChDMsLZLs pic.twitter.com/VaQlNsML0y

— Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020