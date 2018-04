Sajid Javid é nomeado novo Ministro do Interior do Reino Unido

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, nomeou nesta segunda-feira Sajid Javid o novo Ministro de Interior. A ministra anterior, Amber Rudd, renunciou devido à polêmica sobre anuidades para deportar imigrantes ilegais.

A ex-ministra afirmou aos legisladores que o governo não tinha metas de deportação. Logo depois, no entanto, foi revelada a existência de um memorando de 2017 que trazia metas específicas para “remoções forçadas”. Rudd disse que não tinha visto o memorando, mas o The Guardian publicou depois uma carta que ela teria escrito à primeira-ministra discutindo uma meta de aumentar as deportações em 10%.

O novo ministro, por outro lado, vem de uma minoria étnica de imigrantes. Segundo a BBC, Javid, filho de um motorista de ônibus paquistanês, disse que revisará a política de imigração para garantir que ela seja justa e que as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito.

A oposição trabalhista quer que o novo ministro se pronuncie ainda hoje no Parlamento no lugar de Rudd. “Estamos ansiosos para ver @sajidjavid na Câmara dos Comuns às 15h30 para explicar as mentiras de Rudd, como vai reparar este dano, quando apresentará a lei para indenizar as vítimas, quem estabeleceu os objetivos, quantas pessoas foram expulsas indevidamente e o que a primeira-ministra sabia”, tuitou o grupo parlamentar trabalhista.

No domingo, nas páginas do jornal Sunday Telegraph, Sajid Javid, de 48 anos, cujos pais emigraram para o Reino Unido, saindo do Paquistão nos anos 1960, expressou sua irritação, afirmando que sua própria família poderia ter sido ameaçada de expulsão de acordo com a política de imigração defendida por Rudd.

Com sua nomeação, o Ministério do Interior estará, pela primeira vez, nas mãos de uma personalidade política surgida da imigração.

(Com EFE e AFP)