Saiba quem são as vítimas estrangeiras dos terremotos na Venezuela

O número de mortos decorrentes dos dois fortes terremotos que abalaram a Venezuela na quarta-feira, 24, subiu para pelo menos 235, incluindo vários cidadãos estrangeiros.

Os dois tremores consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o norte da nação sul-americana com um intervalo de apenas 39 segundos na noite de quarta-feira, provocando o desabamento dezenas de edifícios em Caracas e muitas outras cidades. O Hospital de Clínicas de Caracas correu para reforçar o turno da madrugada, quando ainda houve mais trinta réplicas do duplo terremoto, para atender os feridos que não param de chegar.

O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — em decorrência dos terremotos no país vizinho.

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal informou que nove cidadãos portugueses ou descendentes de portugueses morreram nos terremotos, além dos 56 que estão desaparecidos.

Dois cidadãos chineses também foram confirmados entre as vítimas da tragédia até a tarde de quinta-feira, informou a agência estatal de notícias Xinhua, citando a embaixada em Caracas.

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Já o Ministério das Relações Exteriores da Espanha confirmou a morte de três espanhóis e citou 99 pessoas não localizadas.

Um cidadão ítalo-venezuelano também morreu após o desabamento de um prédio no estado de La Guaira em meio aos terremotos, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Itália. O governo italiano estima que quase 170.000 pessoas com passaporte italiano vivem na Venezuela.

Ajuda internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que enviará nesta sexta-feira 26 um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) com uma missão humanitária para auxiliar nas buscas por desaparecidos na Venezuela.

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Um grupo de 80 socorristas da Suíça desembarcou na Venezuela na manhã desta sexta-feira, de acordo com a emissora estatal do país, a VTV. A equipe suíça inclui especialistas em busca e resgate, além de 18 toneladas de suprimentos e oito cães de busca.

O Ministério da Defesa espanhol confirmou a mobilização de 54 socorristas do seu exército para responder aos terremotos na Venezuela. O contingente da unidade de emergência “combina o uso de cães de busca especialmente treinados e dispositivos específicos, como câmeras de resgate ou geofones”, segundo o ministério.

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O presidente americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos estavam “prontos, dispostos e capazes de ajudar” a Venezuela, acrescentando que ele instruiu todas as agências governamentais “a se prepararem para agir rapidamente”.

“Os dois grandes terremotos que acabaram de atingir o grande povo da Venezuela são ambos em escala maciça e deixaram um número devastador de mortes”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

China, Alemanha, Itália, França, Turquia, El Salvador e Holanda também estão entre os países que anunciaram envio de equipes de resgate, equipamentos ou suporte logístico.

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A presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.

Delcy anunciou a criação de um fundo de US$ 200 milhões, que usará recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI), para a reconstrução da Venezuela, e também fez apelos por assistência da comunidade internacional.