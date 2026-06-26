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Saiba quem são as vítimas estrangeiras dos terremotos na Venezuela

Tremores de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram o norte da nação sul-americana na quarta-feira

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 08h50 | Atualizado em 26 jun 2026, 09h13
Escombros de construção destruída após terremotos na Venezuela (25/06/2026)
Escombros de construção destruída após terremotos na Venezuela (25/06/2026) (Stringer/picture alliance/Getty Images)
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Saiba quem são as vítimas estrangeiras dos terremotos na Venezuela Priorize VEJA no Google

O número de mortos decorrentes dos dois fortes terremotos que abalaram a Venezuela na quarta-feira, 24, subiu para pelo menos 235, incluindo vários cidadãos estrangeiros.

Os dois tremores consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o norte da nação sul-americana com um intervalo de apenas 39 segundos na noite de quarta-feira, provocando o desabamento dezenas de edifícios em Caracas e muitas outras cidades. O Hospital de Clínicas de Caracas correu para reforçar o turno da madrugada, quando ainda houve mais trinta réplicas do duplo terremoto, para atender os feridos que não param de chegar.

O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — em decorrência dos terremotos no país vizinho.

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal informou que nove cidadãos portugueses ou descendentes de portugueses morreram nos terremotos, além dos 56 que estão desaparecidos.

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Dois cidadãos chineses também foram confirmados entre as vítimas da tragédia até a tarde de quinta-feira, informou a agência estatal de notícias Xinhua, citando a embaixada em Caracas.

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Já o Ministério das Relações Exteriores da Espanha confirmou a morte de três espanhóis e citou 99 pessoas não localizadas.

Um cidadão ítalo-venezuelano também morreu após o desabamento de um prédio no estado de La Guaira em meio aos terremotos, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Itália. O governo italiano estima que quase 170.000 pessoas com passaporte italiano vivem na Venezuela.

Ajuda internacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que enviará nesta sexta-feira 26 um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) com uma missão humanitária para auxiliar nas buscas por desaparecidos na Venezuela.

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Um grupo de 80 socorristas da Suíça desembarcou na Venezuela na manhã desta sexta-feira, de acordo com a emissora estatal do país, a VTV. A equipe suíça inclui especialistas em busca e resgate, além de 18 toneladas de suprimentos e oito cães de busca.

O Ministério da Defesa espanhol confirmou a mobilização de 54 socorristas do seu exército para responder aos terremotos na Venezuela. O contingente da unidade de emergência “combina o uso de cães de busca especialmente treinados e dispositivos específicos, como câmeras de resgate ou geofones”, segundo o ministério.

+ Países se mobilizam para enviar ajuda à Venezuela após terremotos

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O presidente americano, Donald Trump, disse que os Estados Unidos estavam “prontos, dispostos e capazes de ajudar” a Venezuela, acrescentando que ele instruiu todas as agências governamentais “a se prepararem para agir rapidamente”.

“Os dois grandes terremotos que acabaram de atingir o grande povo da Venezuela são ambos em escala maciça e deixaram um número devastador de mortes”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

China, Alemanha, Itália, França, Turquia, El Salvador e Holanda também estão entre os países que anunciaram envio de equipes de resgate, equipamentos ou suporte logístico.

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A presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.

Delcy anunciou a criação de um fundo de US$ 200 milhões, que usará recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI), para a reconstrução da Venezuela, e também fez apelos por assistência da comunidade internacional.

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