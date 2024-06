Rússia volta a atacar instalações de energia da Ucrânia com mísseis

A Rússia voltou a atacar instalações de energia da Ucrânia com drones e mísseis neste sábado, 1º. Segundo o relato dos ucranianos, 19 pessoas ficaram feridas em diferentes partes do país, como em Lviv, no Oeste, e na região central de Dnipro. A nova ofensiva russa aconteceu horas depois de os Estados Unidos liberarem o uso, pelo exército ucraniano, de armas produzidas no país, como já haviam feito outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Este foi o sexto grande ataque da Rússia à infraestrutura energética da Ucrânia desde março, segundo a agência de notícias Reuters. Como informou a Força Aérea ucraniana, foram interceptados 35 dos 53 mísseis russos e 46 dos 47 drones. Ainda assim, já no terceiro ano do conflito, o impacto prejudica ainda mais o setor de energia do país, já debilitado.

Durante a ofensiva, os alertas aéreos duraram mais de três horas em todas as regiões, o que obrigou muitas pessoas a correrem para abrigos no meio da noite. De acordo com a maior empresa privada de geração de energia da Ucrânia, a DTEK, suas duas centrais térmicas foram atingidas e os equipamentos foram “seriamente danificados”.

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirmou, em comunicado divulgado no Telegram, que “o principal objetivo da Rússia é normalizar o terror, e se aproveitar dos problemas na defesa aérea do país”, em um apelo por maior reforço no setor.

“Nossos parceiros sabem exatamente o que precisamos. Mais mísseis Patriot e outros sistemas modernos de defesa aérea. Acelerar e expandir as entregas de caças F-16. E fornecer aos nossos soldados o que necessário”, completou.