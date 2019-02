Rússia veta proposta dos EUA sobre Venezuela no Conselho de Segurança

A proposta resolução sobre a Venezuela apresentada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) foi vetada nesta quinta-feira, 28, pela Rússia e pela China. O texto sugerido pela Rússia, por sua vez, foi rejeitado pela maioria. O Conselho de Segurança, com isso, não terá o que determinar sobre a crise no sul-americano.

Nove países respaldaram o plano de Washington, apresentado pelo seu embaixador na ONU, Elliot Abrams. O proposta defendia a convocação de eleições de democráticas e livre e o ingresso de ajuda humanitária no país. Três nações o rejeitaram e outros três se abstiveram. Mas a Rússia, membro permanente do Conselho, vetou a medida.

“Pedimos aos membros do Conselho que não sejam cúmplices dessa manobra polêmica e pedimos que votem contra o projeto dos Estados Unidos e que apoiem o nosso, que realmente quer ajudar o povo da Venezuela”, afirmou pouco antes da votação o embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzya.

Nebenzya apresentou um projeto de resolução que defende a não intromissão nos assuntos internos da Venezuela. O texto somente obteve aval da China, África do Sul e Guiné Equatorial. Os Estados Unidos nem precisaram valer-se de seu poder de veto.

(Com EFE)