Rússia vai destruir patrimônio histórico e cultural, diz Ucrânia

Autoridades ucranianas afirmaram nesta segunda-feira (28) que o Exército da Rússia a destruição em larga de prédios históricos, culturais e religiosos do país.

Ao todo, a Ucrânia abriga sete Patrimônios Mundiais da UNESCO. As autoridades afirmam, porém, que a Rússia deseja apagar a identidade cultural ucraniana.

“Eles querem apagar a Ucrânia do mapa mundial. Nossa herança, nossa história, nossa identidade e a Ucrânia como um estado independente”, disse Iryna Podolyak, ex-vice-ministra da cultura.

Além do patrimônio cultural, Iryna garante que as tropas enviadas por Vladimir Putin também miram em casas, hospitais e escolas.

Ataques a monumentos históricos e ao patrimônio cultural são considerados crime de guerra sob o direito internacional, de acordo com a Convenção de Haia, de 1954

Desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, ao menos 39 pontos de referência cultural do país foram danificados, saqueados ou reduzidos a ruínas, de acordo com o Centro de Diálogo Transatlântico, uma organização política sem fins lucrativos com sede em Kiev.

Em 23 de março, o conselho da cidade de Mariupol confirmou via Telegram que os militares russos destruíram o Museu de Arte da cidade, que abriga mais de 2.000 obras e uma extensa coleção de artistas ucranianos proeminentes.

Outro alvo duramente afetado foi a Catedral da Santa Dormição de Kharkiv, do século XVII.

Um dia antes do museu ser atingido, as forças russas bombardearam a catedral enquanto os moradores se escondiam lá dentro.

Continua após a publicidade

Embora nenhum civil tenha ficado ferido, o ataque destruiu os vitrais da igreja e danificou as decorações.

De acordo com especialistas, após arrar marcos do país, Putin tentará redefinir a história e a cultura da Ucrânia como russas.

“Nos últimos anos, o presidente e o governo da Rússia afirmaram repetidas vezes que não há cultura ucraniana e que todos são russos”, afirmou Igor Kozhan, diretor-geral do Museu Nacional Andrey Sheptytsky, de Lviv.

À medida que museus, monumentos e igrejas são sitiados, ucranianos têm se unido para proteger esses prédios da maneira como podem.

Peter Voitsekhovsky, analista da Fundação EUA-Ucrânia, uma organização sem fins lucrativos, relatou à TV americana NBC que os moradores de Odesa empilharam sacos de areia ao redor da famosa Ópera do século 19 da cidade e da estátua do fundador de Odesa, o duque de Richelieu.

Voitsekhovsky disse que a estátua de Richelieu carrega o mesmo significado que a Estátua da Liberdade tem para os americanos.

“Com a rica história da Ucrânia, há muitos lugares que são símbolos da alma da nação”, acrescentou.

“Mas você não há como cobrir todos os templos, monumentos e igrejas com sacos de areia.”