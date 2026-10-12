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Rússia rejeita cessar-fogo de 60 dias proposto por Zelensky e Ucrânia promete resposta

Kremlin afirmou que não quer suspensão temporária de ataques, mas acordo de paz duradouro; Moscou também não confirma trégua energética de Trump

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 09h18
O presidente da Rússia, Vladimir Putin (esq.), e seu homólogo na Ucrânia, Volodymyr Zelensky
O presidente da Rússia, Vladimir Putin (esq.), e seu homólogo na Ucrânia, Volodymyr Zelensky (Alexey DANICHEV / SPUTNIK/Simon Wohlfahrt/Bloomberg/Getty Images)
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Rússia rejeita cessar-fogo de 60 dias proposto por Zelensky e Ucrânia promete resposta Priorize VEJA no Google

O Kremlin rejeitou nesta segunda-feira, 12, a proposta do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de estabelecer um cessar-fogo de 60 dias para permitir a realização de eleições presidenciais na Ucrânia.

“Não queremos um cessar-fogo. Queremos paz a longo prazo e estamos preparados para fazer todo o possível para alcançá-la”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas.

A declaração foi uma resposta à proposta apresentada por Zelensky durante uma entrevista à emissora americana ABC News no domingo. “Por favor, digam a Putin: nos dê dois meses, 60 dias de cessar-fogo total, 60 dias, e organizaremos eleições”, disse o líder ucraniano.

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A Rússia tem pressionado a Ucrânia a realizar eleições presidenciais e questiona a legitimidade de Zelensky, cujo mandato deveria ter terminado em 2024. A legislação ucraniana, no entanto, proíbe a realização de eleições durante a vigência da lei marcial, em vigor desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

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Trégua energética de Trump

Moscou também evitou confirmar se havia concordado com um cessar-fogo energético anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê a suspensão dos ataques às instalações de energia dos dois países. “Os contatos continuam. Assim que tivermos algo a dizer sobre o assunto, avisaremos vocês“, declarou Peskov.

Zelensky, por sua vez, afirmou que a Ucrânia está disposta a respeitar a trégua, desde que a Rússia faça o mesmo. “Se a Rússia não concordar com um cessar-fogo energético, responderemos”, declarou o presidente perante o Fórum de Segurança de Varsóvia, acrescentando que “um cessar-fogo energético e outras medidas para reduzir a escalada e garantir a segurança são realmente necessários na prática, não apenas no Truth Social”, em referência à rede social de Trump.

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+ O que prevê acordo entre Putin e Trump para fornecimento de combustível

O anúncio do mandatário americano surpreendeu Kiev, que afirmou não ter recebido detalhes sobre o suposto entendimento. Segundo autoridades ucranianas, forças russas continuaram atacando instalações de eletricidade e gás mesmo após a declaração de Trump, provocando interrupções no fornecimento de energia.

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