Rússia registra maior ataque em seu território desde o início da guerra

A Rússia registrou, nesta quarta-feira, 30, o mais significativo ataque com drones dentro de seu território desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. As explosões, que causaram danos a vários edifícios e aeroportos, paralisaram voos em todo o país.

Várias regiões, incluindo Moscou, Oryol, Ryazan, Bryansk, Kaluga e Pskov, foram alvo de drones nesta quarta. As autoridades russas, porém, não relataram nenhuma vítima e afirmaram que interceptaram quase todos os ataques.

O prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, disse nesta manhã que as forças de defesa aérea russas interceptaram um drone em direção à capital, no distrito de Ruza.

Em resposta à situação de segurança, todos os quatro aeroportos de Moscou suspenderam temporariamente os voos. Segundo Sobyanin, não houve vítimas ou danos registrados.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que suas forças interceptaram três drones ucranianos sobre a região de Bryansk, que danificaram um prédio administrativo, assim como outro veículo aéreo não tripulado (VANT) sobre a região de Oryol.

A pasta também disse que derrubou um VANT sobre a região de Kaluga, ao mesmo tempo que frustrou dois outros ataques na região de Ryazan. As autoridades locais confirmaram os ataques, dizendo que não houve registro imediato de vítimas.

Em Pskov, a cerca de 600 quilômetros de distância da Ucrânia, drones também atacaram um aeroporto na noite de terça-feira, causando danos a quatro aeronaves militares IL-76 e levando ao cancelamento de todos os voos. Um incêndio eclodiu no aeroporto como resultado das explosões.

New footage confirms that multiple IL-76 aircraft are now engulfed in flames at Russia's Pskov Airport, following a large-scale drone attack. The airport is located approximately 710 km from Moscow and 920 km from Kyiv. This marks a significant escalation in the conflict,… pic.twitter.com/KA13TzNVQW

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) August 30, 2023