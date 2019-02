Rússia reconhece que rebeldes podem vencer Assad

1. Menino sírio segura morteiro intacto e supostamente disparado por tropas governamentais zoom_out_map 1 /20 Menino sírio segura morteiro intacto e supostamente disparado por tropas governamentais (Lens Young Homsi‎/VEJA) Menino sírio segura morteiro intacto e supostamente disparado por tropas governamentais

2. Menino segura cartaz com dizeres: “meu pai não foi ao Hajj (peregrinação à Meca), ele foi ao céu (indicando que o pai foi morto pelos bombardeios)” zoom_out_map 2 /20 Menino segura cartaz com dizeres: “meu pai não foi ao Hajj (peregrinação à Meca), ele foi ao céu (indicando que o pai foi morto pelos bombardeios)” (Lens Young Homsi‎/VEJA) Menino segura cartaz com dizeres: “meu pai não foi ao Hajj (peregrinação à Meca), ele foi ao céu (indicando que o pai foi morto pelos bombardeios)”

3. Bairro de Al Khaledyia em Homs, destruição de áreas da cidade é atribuída a bombardeios das tropas do governo de Bashar al-Assad zoom_out_map 3 /20 Bairro de Al Khaledyia em Homs, destruição de áreas da cidade é atribuída a bombardeios das tropas do governo de Bashar al-Assad (Lens Young Homsi‎/VEJA) Bairro de Al Khaledyia em Homs, destruição de áreas da cidade é atribuída a bombardeios das tropas do governo de Bashar al-Assad

4. Franco-atirador do Exército Livre da Síria se posiciona para monitorar movimentos de soldados do governo zoom_out_map 4 /20 Franco-atirador do Exército Livre da Síria se posiciona para monitorar movimentos de soldados do governo (Lens Young Homsi‎/VEJA) Franco-atirador do Exército Livre da Síria se posiciona para monitorar movimentos de soldados do governo

5. Rebeldes contam com ajuda de países do Golfo, como Arábia Saudita e Catar, que enviam munição e armamentos zoom_out_map 5 /20 Rebeldes contam com ajuda de países do Golfo, como Arábia Saudita e Catar, que enviam munição e armamentos (Lens Young Homsi‎/VEJA) Rebeldes contam com ajuda de países do Golfo, como Arábia Saudita e Catar, que enviam munição e armamentos

6. Móveis intactos em meio à destruição no bairro de Al Qossur, em Homs zoom_out_map 6 /20 Móveis intactos em meio à destruição no bairro de Al Qossur, em Homs (Lens Young Homsi‎/VEJA) Móveis intactos em meio à destruição no bairro de Al Qossur, em Homs

7. Crianças usam pedaços de morteiros, supostamente disparados por tropas do regime sírio, como goleiras para jogar futebol zoom_out_map 7 /20 Crianças usam pedaços de morteiros, supostamente disparados por tropas do regime sírio, como goleiras para jogar futebol (Lens Young Homsi‎/VEJA) Crianças usam pedaços de morteiros, supostamente disparados por tropas do regime sírio, como goleiras para jogar futebol

8. Hospital da cidade de Homs foi “liberado” por tropas rebeldes, agora protegido com sacos de areia zoom_out_map 8 /20 Hospital da cidade de Homs foi “liberado” por tropas rebeldes, agora protegido com sacos de areia (Lens Young Homsi‎/VEJA) Hospital da cidade de Homs foi “liberado” por tropas rebeldes, agora protegido com sacos de areia

9. Manifestação pró-rebeldes no bairro de Al Waar, em Homs zoom_out_map 9 /20 Manifestação pró-rebeldes no bairro de Al Waar, em Homs (Lens Young Homsi‎/VEJA) Manifestação pró-rebeldes no bairro de Al Waar, em Homs

10. Crianças seguram cartaz: “Crianças muçulmanas estão chamando pelo nosso senhor Deus. Mas Deus não está respondendo” zoom_out_map 10 /20 Crianças seguram cartaz: “Crianças muçulmanas estão chamando pelo nosso senhor Deus. Mas Deus não está respondendo” (Lens Young Homsi‎/VEJA) Crianças seguram cartaz: “Crianças muçulmanas estão chamando pelo nosso senhor Deus. Mas Deus não está respondendo”

11. Áreas cristãs também têm sido alvo de bombardeios e combates entre rebeldes e tropas do regime sírio zoom_out_map 11 /20 Áreas cristãs também têm sido alvo de bombardeios e combates entre rebeldes e tropas do regime sírio (Lens Young Homsi‎/VEJA) Áreas cristãs também têm sido alvo de bombardeios e combates entre rebeldes e tropas do regime sírio

12. Mercadorias abandonadas no “Mercado dos Roubados” em Homs, onde se vendem produtos muitas vezes roubados de seus donos originais zoom_out_map 12 /20 Mercadorias abandonadas no “Mercado dos Roubados” em Homs, onde se vendem produtos muitas vezes roubados de seus donos originais (Lens Young Homsi‎/VEJA) Mercadorias abandonadas no “Mercado dos Roubados” em Homs, onde se vendem produtos muitas vezes roubados de seus donos originais

13. Parte antiga da cidade de Homs também não escapou aos bombardeios e combates entre rebeldes e tropas do governo zoom_out_map 13 /20 Parte antiga da cidade de Homs também não escapou aos bombardeios e combates entre rebeldes e tropas do governo (Lens Young Homsi‎/VEJA) Parte antiga da cidade de Homs também não escapou aos bombardeios e combates entre rebeldes e tropas do governo

14. Bairro de Homs de Jourat Al Shayah, casas destruídas zoom_out_map 14 /20 Bairro de Homs de Jourat Al Shayah, casas destruídas (Lens Young Homsi‎/VEJA) Bairro de Homs de Jourat Al Shayah, casas destruídas

15. Funeral de vítima de ataques de tropas do governo em Homs zoom_out_map 15 /20 Funeral de vítima de ataques de tropas do governo em Homs (Lens Young Homsi‎/VEJA) Funeral de vítima de ataques de tropas do governo em Homs

16. Cemitérios impovisados são escavados à espera de novas vítimas em Homs zoom_out_map 16 /20 Cemitérios impovisados são escavados à espera de novas vítimas em Homs (Lens Young Homsi‎/VEJA) Cemitérios impovisados são escavados à espera de novas vítimas em Homs

17. Menina síria em um dos cemitérios da cidade de Homs zoom_out_map 17 /20 Menina síria em um dos cemitérios da cidade de Homs (Lens Young Homsi‎/VEJA) Menina síria em um dos cemitérios da cidade de Homs

18. Barreiras de concreto pintados com a bandeira oficial da Síria separam distritos e mostram que estão sob controle de tropas do governo zoom_out_map 18 /20 Barreiras de concreto pintados com a bandeira oficial da Síria separam distritos e mostram que estão sob controle de tropas do governo (Lens Young Homsi‎/VEJA) Barreiras de concreto pintados com a bandeira oficial da Síria separam distritos e mostram que estão sob controle de tropas do governo

19. Tanques do regime sírio passam por rua da cidade de Homs zoom_out_map 19 /20 Tanques do regime sírio passam por rua da cidade de Homs (Lens Young Homsi‎/VEJA) Tanques do regime sírio passam por rua da cidade de Homs

20. Crianças tentam votlar às aulas apesar da guerra e da cidade de Homs sofrendo bombardeios. No terceiro dia de escola, uma estudante universitária voluntária tenta ajudar por falta de professores zoom_out_map 20/20 Crianças tentam votlar às aulas apesar da guerra e da cidade de Homs sofrendo bombardeios. No terceiro dia de escola, uma estudante universitária voluntária tenta ajudar por falta de professores (Lens Young Homsi‎/VEJA) Crianças tentam votlar às aulas apesar da guerra e da cidade de Homs sofrendo bombardeios. No terceiro dia de escola, uma estudante universitária voluntária tenta ajudar por falta de professores

Pela primeira vez a Rússia reconheceu que o regime de Bashar Assad pode ser derrotado pelos rebeldes da oposição, informou nesta quinta-feira a rede BBC. A Rússia é um dos únicos aliados do governo sírio dentre a comunidade internacional, que reconhece a oposição como a ‘voz oficial’ da população.

“Infelizmente, não podemos excluir a vitória da oposição síria. As forças de Assad estão perdendo mais e mais controle e território”, disse o vice-ministro de Relações Exteriores Mikhail Bogdanov nesta quinta. Segundo ele, a Rússia está planejando uma evacuação de milhares de cidadãos russos da Síria.

Bogdanov reiterou a importância de um diálogo entre os dois lados, prevendo que a guerra ficará cada vez mais intensa. “Se esse preço para derrubar um presidente parece aceitável para vocês, então o que podemos fazer? Consideramos inaceitável”, disse.

Ataque – Enquanto isso, pelo menos 16 pessoas morreram nesta quinta-feira, entre elas sete menores, e mais 23 ficaram feridas após a explosão de um carro-bomba na cidade de Qatana, na periferia de Damasco. Segundo a agência Sana, o “atentado terrorista” foi registrado na zona residencial de Ras al Naba, próximo ao colégio Mikhail Samaan, e também causou danos materiais em veículos, lojas e edifícios.

Uma fonte do hospital Khaled Saqa Ameni, que recebeu as vítimas do atentado, ressaltou que a maioria dos feridos é formada por menores de idade e mulheres, a maioria em estado grave. O opositor Observatório Sírio de Direitos Humanos confirmou a informação e destacou que nessa área havia uma residência de integrantes do Exército sírio.

Na quarta-feira, três explosões na sede do Ministério do Interior mataram cinco pessoas e feriram 23 na capital síria. O ministro do Interior, Mohammed al Shaar, e outros funcionários saíram ilesos do ataque. Nos últimos meses, as explosões de artefatos e carros-bomba se intensificaram na Síria, sobretudo em Damasco e sua periferia, atentados dos quais o governo sempre acusa os “grupos terroristas”, como é chamada a oposição armada.

Scud – O governo Sírio negou nesta quinta-feira as informações de que teria usado mísseis Scud contra os rebeldes. Em um comunicado divulgado pela agência oficial Sana, o Ministério de Relações Exteriores negou o uso desse tipo de armamento. “Scuds são mísseis estratégicos, de longo alcance, e não são adequados para serem usados contra gangues terroristas”.

(Com agência EFE)