Rússia proíbe entrada de Boris Johnson em seu território

No 52º dia da guerra na Ucrânia, o Kremlin anunciou novas respostas às sanções impostas por vários países contrários ao conflito. Desta vez, o alvo foi o primeiro-ministro Britânico, Boris Johnson, que está agora proibido de entrar em território russo. A medida, anunciada neste sábado, 16, inlcui ainda uma lista de outros políticos do Reino Unido.

Rússia ameaça EUA por armas à Ucrânia: ‘consequências imprevisíveis’

“Esta medida foi decidida em resposta à campanha midiática e política desenfreada que visa a isolar internacionalmente a Rússia e criar condições propícias para parar nosso país e estrangular a economia nacional”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo, por meio de um comunicado. A nota tratava a medida como resultado às “ações hostis do governo britânico, em particular as sanções contra oficiais russos”.

Além de Boris Johnson, o acesso à Rússia está vetado ao vice-primeiro-ministro Dominic Raab; a ministra de Relações Exteriores Liz Truss; o ministro da Defesa Ben Wallace, a ex-premiê Theresa May e primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon. No total, são treze membros do Reino Unido proibidos de entrar no território comandado por Vladimir Putin.

O comunidado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia dizia que essa lista poderá crescer futuramente, “para incluir políticos e parlamentares britânicos que contribuem para estimular a ‘histeria anti-Rússia’.