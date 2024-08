Rússia proíbe atuação de fundação ‘indesejável’ de George Clooney

A Procuradoria-Geral da Rússia expandiu a lista de organizações proibidas no país nesta segunda-feira, 19, classificando como “indesejável” a Clooney Foundation for Justice, uma organização que luta pelo fim dos abusos dos direitos humanos fundada pelo ator americano George Clooney e sua esposa, a advogada Amal Clooney.

Com o novo status, a fundação será obrigada a encerrar suas atividades no país e qualquer cidadão russo que colaborar, financiar ou trabalhar com a organização poderá enfrentar processos judiciais.

Em comunicado, o gabinete do procurador-geral afirmou que “as atividades da Clooney Foundation for Justice são consideradas indesejáveis no território da Rússia”, sem provas concretas para justificar a medida. O órgão russo também acusou a fundação de realizar “um amplo trabalho com o objetivo de desacreditar a Rússia”, além de “apoiar ativamente falsos patriotas e membros de grupos terroristas e extremistas proibidos”.

Até o momento, a fundação não respondeu aos pedidos de comentário feitos pela agência de notícias Reuters.

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, autoridades de Moscou intensificaram a repressão contra vozes dissidentes. A lista de entidades proibidas inclui veículos de mídia, grupos políticos, culturais e religiosos que, segundo o Kremlin, representam uma ameaça à segurança do país.