‘Rússia pretende ‘decapitar’ governo ucraniano’, diz oficial dos EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos Tony Blinken declarou em uma reunião da Organização para Segurança e Cooperação da Europa (OSCE) que “todas as evidências sugerem que a Rússia pretende cercar e ameaçar Kiev”.

“Acreditamos que Moscou desenvolveu planos para infligir abusos generalizados aos direitos humanos – e potencialmente piores – ao povo ucraniano”, afirmou.

Blinken ainda completou dizendo que a Rússia fingiu durante meses uma pretensão diplomática e insistia que não invadiria a Ucrânia.

“O tempo todo, o Kremlin preparou esse ataque a sangue frio, cuja escala não era vista na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, disse.

Um oficial de defesa dos EUA disse à agência Reuters, sob condição de anonimato, que a capital ucraniana é um dos três eixos que serão atacados pelas forças russas. “As indicações que vimos até agora, apenas nestas primeiras, nem 12 horas, estão de acordo com nossa avaliação anterior, esse seria seu objetivo: decapitar este governo”, garantiu.

Os três principais alvos, segundo o oficial, são o sul na cidade de Kharkiv, no norte da Ucrânia, o local dos combates mais pesados ​​até agora; o avanço no norte da Crimeia controlada pelos russos para a cidade de Kherson, no sul da Ucrânia; e duas linhas de ataque a sudeste e sudoeste de Belarus em direção a Kiev.