Rússia perde o controle sobre cidade estratégica de Kherson, dizem EUA

O exército russo não está mais no controle total da cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, após um contra-ataque das Forças Armadas ucranianas, de acordo com um alto funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Kherson foi capturada na primeira semana da invasão e era o único grande centro a ser controlado pelas tropas russas desde o início do conflito, em 24 de fevereiro.

“Não podemos dizer com clareza quem está no controle, mas o ponto é que não parece estar tão no controle russo quanto antes. Os ucranianos estão tentando tomar Kherson de volta”, disse o funcionário a repórteres, completando que a região voltou a ser um território contestado.

A notícia foi dada pouco depois que autoridades americanas, britânicas e ucranianas afirmaram que impediram uma nova ofensiva russa à Kiev. A capital tem sido alvo de mísseis e bombardeios desde que os confrontos começaram, porém a defesa ucraniana tem impedido que tropas russas cheguem perto da cidade.

Ainda de acordo com o oficial de Defesa americano, uma perda do controle de Kherson significaria um grande revés para o Kremlin nessa altura da guerra, uma vez que dificulta as chances de captura do porto de Odessa, com saída para o Mar Negro.

“Se os ucranianos conseguirem tomar o controle da cidade novamente, isso seria um desenvolvimento significativo, sem dúvida alguma”, completou.