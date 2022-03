Rússia nega ter pedido ajuda à China para realizar invasão à Ucrânia

O porta-voz do governo da Rússia, Dmitry Peskov, negou nesta segunda-feira, 14, que o país tenha pedido ajuda à China para realizar a chamada “operação militar especial” na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.

Em entrevista à imprensa concedida em Moscou, Peskov foi questionado sobre a informação publicada pela imprensa americana, citando integrantes do governo e de agências da inteligência dos EUA, de que Moscou teria solicitado apoio militar e assistência econômica a Pequim. Em resposta, o porta-voz disse apenas “não”.

Mais cedo, o porta-voz do ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, também em entrevista coletiva, já havia negado a informação.

“É completamente falso, é pura desinformação. A China já expôs sua posição sobre a crise na Ucrânia de forma clara e consistente. Exercemos um papel construtivo e avaliamos a situação de maneira imparcial e independente. Difamar a posição da China não é aceitável”, afirmou o representante do governo do país asiático.

Similar às novas acusações ocidentais, um relatório de um serviço da inteligência ocidental publicado no início do mês afirma que autoridades chinesas pediram no início de fevereiro a autoridades russas para que Moscou não invadisse a Ucrânia antes do fim dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em 20 de fevereiro, relatou o jornal New York Times, citando fontes do governo dos Estados Unidos e de países europeus.

Os Jogos de Pequim terminaram no dia 20 e, no dia seguinte, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o envio de tropas para áreas controladas por grupos pró-Moscou no leste da Ucrânia e reconhecidas por ele como independentes pouco antes. Três dias depois, no dia 24, a ampla invasão por terra, mar e ar teve início com ataques a cidades ucranianas com mísseis balísticos, tanques e artilharia pesada.

Poucas horas antes da cerimônia, Putin e Xi formalizaram uma aliança global com viés anti-Ocidente. Em um documento contra o que chamaram de “interferência em assuntos internos” de outros Estados, os líderes declararam oposição a qualquer expansão da Otan, principal aliança militar ocidental e alvo de boa parte das críticas da Rússia.

Desde o início da guerra entre Moscou e Kiev, autoridades chinesas vêm se mostrando consistentemente alinhadas com a Rússia. Pouco após o início da ação militar russa, a China disse “lamentar” as mortes na Ucrânia e definiu a situação atual como “indesejável”, mas não reconheceu a ação russa como invasão. Ao invés disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, afirmou que o conflito tem uma “história e realidade complicados” e que apoia “todos os esforços diplomáticos”.

Apesar disso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dymtro Kuleba, disse ao chanceler da China, Wang Yi, que o país está pronto para continuar as negociações com a Rússia e quer a mediação do governo chinês para conseguir um cessar-fogo.