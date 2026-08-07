Rússia nega estar por trás de drone com explosivos encontrado em aeroporto alemão

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A embaixada russa em Berlim classificou como “provocação” o incidente de um drone com explosivos perto de um avião ucraniano em aeroporto alemão. Moscou nega envolvimento e acusa governos europeus de tentar desestabilizá-la. O ministro alemão considerou um “ataque híbrido”, elevando a tensão sobre a segurança na região.

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A embaixada da Rússia em Berlim declarou, nesta sexta-feira, 7, que o incidente desta semana envolvendo um drone carregado de explosivos em um aeroporto alemão foi uma “provocação precipitadamente montada” para colocar a culpa em Moscou.

O dispositivo carregado de explosivos foi encontrado na quarta-feira, 5, próximo a um avião de carga ucraniano no Aeroporto de Leipzig/Halle, um centro de transporte logístico e militar no leste da Alemanha.

O drone foi localizado depois que um “objeto voador não identificado” colidiu com um avião de carga da empresa de logística DHL pouco após a decolagem, forçando um pouso de emergência em outro aeroporto.

Ataque híbrido

Os responsáveis ​​pela tentativa do ataque ainda não foram identificados, mas o ministro do Interior da Alemanha, Alexander Dobrindt, descreveu o incidente na quarta-feira como um “cenário de ataque híbrido” — e diversos governos europeus já acusaram a Rússia de travar uma guerra híbrida com intuito de desestabilizar países do continente.

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+ O que é a guerra híbrida que pode já estar sendo travada entre Rússia e Europa

“Ameaças envolvendo drones, incluindo ameaças híbridas, são algo que já conhecemos. No entanto, o fato de um drone — armado com explosivos — estar nas dependências de um aeroporto representa um novo cenário de ameaça”, disse Dobrindt.

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Resposta russa

Em resposta às acusações, a embaixada reforçou que a terra do Kremlim não participou do ataque. “O principal perigo que a Alemanha enfrenta hoje não reside nos supostos ‘ataques híbridos’ de Moscou, que não existem, mas nos políticos que, com entusiasmo, inventam cenários de uma guerra iminente com a Rússia”, respondeu a representação russa em Berlim em um comunicado postado no X (ex-Twitter).

“É evidente que essa provocação orquestrada serve apenas para promover os interesses de Kiev e da ala militarista da classe política europeia”, acrescentou a nota.

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Incidentes envolvendo drones suspeitos de ligação com a Rússia têm causado repetidas interrupções em aeroportos por toda a Europa, levando à suspensão e ao desvio de voos. O Aeroporto de Leipzig/Halle, em especial, tem servido como base para a companhia ucraniana Antonov Airlines desde pouco depois do início da invasão russa, em fevereiro de 2022. Segundo o jornal alemão Bild, quatro aeronaves de carga ucranianas estavam no local durante o suposto ataque.