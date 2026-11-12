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Rússia lança nova ofensiva contra Kiev em meio a negociações com os Estados Unidos

Ataques deixaram mortos e feridos na capital ucraniana nesta quinta-feira, 12, enquanto enviados de Donald Trump se reuniam com Vladimir Putin no Kremlin

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 11h38
Vladimir Putin, de terno azul-marinho, sorri enquanto aperta a mão de Jared Kushner, de terno escuro e gravata listrada. Um homem mais velho, de terno azul e gravata roxa, observa ao fundo, em um salão formal com cortinas e tapete ornamentados
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reúne-se com enviados dos EUA — o genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, e o empresário Steve Witkoff — no Kremlin (Agência estatal russa Sputni/Divulgação)
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A Rússia lançou novas ondas de ataques com drones contra Kiev nesta quinta-feira, 12, enquanto o presidente Vladimir Putin recebia, no Kremlin, dois enviados do governo de Donald Trump para discutir possíveis caminhos para encerrar a guerra na Ucrânia. Os bombardeios deixaram ao menos uma mulher morta e vários feridos, segundo o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko. 

De acordo com Klitschko, as explosões atingiram diferentes pontos da cidade. Um jornalista da agência France-Presse (AFP) relatou ter visto um edifício em chamas e equipes de resgate retirando um corpo dos escombros. Horas depois, uma segunda onda de detonações voltou a sacudir a capital. As autoridades também informaram que uma importante rodovia foi atingida.

Nos últimos meses, Moscou intensificou os ataques contra Kiev, com o emprego de drones de alta velocidade, que representam um desafio para os sistemas de defesa aérea ucranianos. A ofensiva evidencia a continuidade dos combates mesmo em meio à retomada das negociações diplomáticas.

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Negociações

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Os emissários americanos Jared Kushner, genro de Trump, e Steve Witkoff, enviado especial do presidente, desembarcaram em Moscou depois de participarem de conversas trilaterais entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os encontros, realizados nesta semana, foram os primeiros desse formato desde fevereiro e, segundo Washington e Kiev, abriram uma possibilidade de avanço nas tratativas.

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O representante especial de Putin, Kirill Dmitriev, publicou no X um vídeo da chegada dos americanos ao aeroporto de Vnukovo, acompanhado de uma mensagem de boas-vindas. Antes da reunião no Kremlin, Kushner afirmou que o objetivo seria revisar os pontos discutidos em Abu Dhabi. Segundo ele, os negociadores identificaram algumas oportunidades para avançar em direção a um acordo.

Depois do encontro com Putin, os dois americanos devem seguir para Dublin, na Irlanda, onde está previsto um encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. O líder ucraniano chegou ao país na noite de quarta-feira e também demonstrou expectativa de que as conversas possam produzir resultados antes de 2027.

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Zelensky, porém, ressaltou que espera propostas concretas dos representantes americanos. Embora tenha manifestado esperança em relação às negociações, afirmou manter o ceticismo diante das intenções de Moscou. Na capital irlandesa, ele também tem encontros previstos com líderes europeus.

Restrições à internet via satélite

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Em meio à ofensiva russa e à movimentação diplomática, Zelensky denunciou nesta quinta-feira novas restrições ao funcionamento do Starshield, serviço de internet via satélite da SpaceX, empresa de Elon Musk, utilizado pelas forças ucranianas para manter as comunicações na linha de frente.

Segundo o presidente, unidades militares registraram, nos últimos dias, interrupções e limitações sistemáticas de velocidade no serviço em território ucraniano. Zelensky afirmou que os problemas não são falhas aleatórias e advertiu que as restrições podem favorecer as forças russas, ao comprometer a comunicação e facilitar ataques mais precisos.

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Os problemas de conexão já haviam sido relatados pela Ucrânia no mês passado. Na ocasião, as dificuldades ocorreram em meio a tensões entre Kiev, Washington e Moscou. Trump e Musk negaram responsabilidade pelos cortes anteriores, enquanto o empresário acusou os ucranianos de utilizar o serviço de maneira indevida. O acesso acabou sendo restabelecido.

O Starshield é a versão militar da tecnologia de internet via satélite da SpaceX, desenvolvida para atender a necessidades de defesa e segurança. Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a conectividade via satélite tem desempenhado papel importante na comunicação das tropas ucranianas.

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