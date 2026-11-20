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Após promessa de retaliação de Vladimir Putin, a Rússia disparou mais de 110 mísseis contra a Ucrânia, matando ao menos oito pessoas e provocando apagões generalizados. Um dos projéteis atingiu o território da Polônia, elevando a tensão com a Otan. Confira os desdobramentos desse ataque em larga escala.

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A Rússia lançou, nesta sexta-feira, 20, mais de 110 mísseis contra a Ucrânia, deixando pelo menos oito mortos, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu uma resposta “muito mais dolorosa” aos ataques ucranianos contra uma ponte estratégica na Crimeia. Ao menos um dos projéteis atingiu a Polônia, membro da União Europeia e da aliança militar Organização do Tratado Atlântico Norte (Otan).

O ataque deixou pelo menos seis mortos na capital e outros dois em Lviv, no oeste do país, informaram autoridades locais. Além disso, provocou apagões em várias partes do país e causou danos a três pontes em Kiev.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que este é um dos “maiores ataques” desde o início da guerra e avaliou que “a Rússia tenta compensar, justamente com esse tipo de terror, sua impotência militar e diplomática”. O bombardeio vem após uma sequência de cúpulas do presidente russo na China, onde manteve uma histórica reunião trilateral com os líderes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping. A “declaração de paz” conjunta que os três divulgaram depois das conversas não fazia qualquer menção à invasão russa.

O governo polonês informou que pelo menos um dos mísseris russos atingiu o sudeste do país e indicou que está investigando outros dois possíveis impactos.

“Há três locais de impacto. Em Nowy Lipowiec, podemos confirmar que se tratou de um míssil Kh-101; no segundo local, também se fala em um míssil; e, no terceiro, o mais provável é que tenha sido um drone a jato”, declarou o ministro da Defesa da Polônia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, segundo a imprensa polonesa. “Ninguém ficou ferido e não registramos danos a infraestruturas”, acrescentou.

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Danos generalizados

Muitas pessoas se refugiaram nas estações de metrô de Kiev, onde dormiram em tapetes de ioga, redes e barracas, segundo a agência de notícias AFP. Lá, além das vítimas fatais, ao menos 15 ficaram feridos, informaram os serviços de emergência.

O prefeito da capital, Vitali Klitschko, também disse que os ataques causaram danos em três pontes de Kiev. Além disso, duas pessoas perderam a vida em uma estação ferroviária nos arredores de Lviv, uma região situada na fronteira com a Polônia.

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A operadora nacional de energia da Ucrânia indicou que os ataques causaram “danos significativos” à rede, provocando cortes na cidade de Kiev e um “apagão generalizado” em Odessa, às margens do Mar Negro, que se encontra em uma situação “crítica”.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que as forças armadas do país realizaram “bombardeios em massa utilizando armas de precisão terrestres, navais e aéreas, assim como drones”.

Ataques se intensificam

A Rússia intensificou seus ataques contra Kiev nos últimos meses. Muitos temem que este seja o inverno mais rigoroso desde o início da guerra, visto que muitos dos bombardeios têm como alvo infraestruturas energéticas.

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A guerra, desencadeada com a invasão da Ucrânia em 2022, matou centenas de milhares de pessoas e forçou milhões a deixarem suas casas no sul e no leste ucraniano. As forças do país também têm revidado com força.

Os ataques ucranianos desta semana contra a ponte de Kerch, um símbolo do domínio da Rússia sobre a península da Crimeia, anexada em 2014, obrigaram à interrupção do tráfego rodoviário e causaram sérias perturbações ao tráfego ferroviário.

Também nesta sexta, Ministério da Defesa russo afirmou ter interceptado 310 drones ucranianos lançados contra o país, e autoridades nomeadas por Moscou no leste da Ucrânia informaram que três pessoas perderam a vida nessa região ocupada.

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Negociações

Os ataques ocorreram em um momento em que a Europa busca ter maior participação nas próximas negociações para encerrar o conflito.

O presidente russo insiste que não abrirá mão de suas exigências territoriais sobre as áreas da Ucrânia que alega ter anexado, e descarta aceitar o eventual envio de tropas estrangeiras de paz ao país. Nesse sentido, Putin reafirmou, na quinta-feira, que qualquer forma de cooperação militar entre a Europa e a Ucrânia é um “problema” para a Rússia, e se opôs à participação de representantes europeus nas tratativas mediadas pelos Estados Unidos.

Apesar disso, afirmou ter convidado autoridades europeias para conversas em Moscou, a fim de analisar suas posições antes de decidir se poderiam ou não participar das negociações. Ele não especificou a quem havia convidado.

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Em Berlim, onde participou de uma reunião com seus aliados na quinta-feira, Zelensky observou que seria um “erro” os europeus viajarem a Moscou, mas defendeu a inclusão deles em outras rodadas de negociações.