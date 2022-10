Rússia lança 50 mísseis contra infraestrutura energética da Ucrânia

A Rússia lançou uma onda de mísseis de cruzeiro contra barragens hidrelétricas e outras infraestruturas importantes em toda a Ucrânia nesta segunda-feira, 31, com explosões relatadas na capital, Kiev, e em pelo menos 10 outras cidades e regiões.

“Outro lote de mísseis russos atinge a infraestrutura crítica da Ucrânia. Em vez de lutar no campo de batalha, a Rússia luta contra civis”, disse Dmytro Kuleba, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. “Não justifique esses ataques chamando-os de ‘resposta’. A Rússia faz isso porque ainda tem os mísseis e a vontade de matar os ucranianos.”

O comando aéreo da Ucrânia disse que derrubou 44 dos 50 mísseis inimigos. Imagens de vídeo sugeriram que vários mísseis foram interceptados nos céus de Kiev logo após as 8h (3h de Brasília). No país inteiro, soaram sirenes de ataques aéreos, orientando cidadãos a procurar abrigo.

Interception by Ukrainian air defense of a Russian cruise missile moments before it was about to hit a power plant in the north of Kiev pic.twitter.com/NlXzyN1pFE

— Revolution Radio ⚪ (@Freedom_Slips) October 20, 2022