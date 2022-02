Rússia invade a segunda maior cidade da Ucrânia em meio a combate intenso

Tropas russas invadiram Kharkiv, a segunda maio cidade da Ucrânia, com 1,4 milhão de habitantes, a cerca de 450 km da capital Kiev. Há relatos de violentos combates nas ruas da cidade.

Segundo Oleh Synehubov, governador regional, veículos e soldados russos entraram na cidade neste domingo, 27. “Os veículos do inimigo russo avançaram para a cidade de Kharkiv. Incluindo a parte central da cidade. Aviso! Não deixem seus abrigos!”, escreveu em um post no Facebook. Ele disse também que as Forças Armadas da Ucrânia estão resistindo à invasão. De acordo com ele, os combates estão ocorrendo no centro da cidade.

Kharkiv fica a menos de 32 quilômetros ao sul da fronteira russa e foi abordada por forças russas logo após o início da invasão na quinta-feira, mas enfrentou resistência ucraniana por três dias.

O Ministério da Defesa russo anunciou também que outras duas cidades ao sul, Kherson e Berdyansk, estariam “completamente bloqueadas”, e uma terceira, Henichesk, estaria controlada. Também anunciaram a tomada do aeródromo de Chernobayevka, que fica na mesma região.

Os avanços estão sendo anunciados no momento em que parte da comunidade militar internacional vem afirmando que a Rússia enfrenta dificuldades maiores do que imaginava para avançar em território ucraniano.

De acordo com uma avaliação divulgada pelo Ministério da Defesa da Grã-Bretanha no sábado, as tropas ucranianas permanecem altamente motivadas e capazes de ocupar posições-chave na resistência à invasão russa.

Segundo a CNN Internacional, a Rússia também está enfrentando dificuldades inesperadas no abastecimento de suas forças e está sofrendo perdas mais pesadas de pessoal, blindados e aeronaves do que o esperado.

Kiev

No sábado, terceiro dia desde que avançou no território ucraniano, as forças russas intensificaram os ataques a Kiev. A capital continua resistindo e, segundo o presidente do país, Volodymr Zelensky, ainda está sob controle do governo ucraniano. Na madrugada duas explosões massivas foram ouvidas nos arredores da capital, segundo a CNN Internacional.

Em Kiev, foi implementado um toque de recolher a partir das 17 horas deste sábado até as 8 horas da próxima segunda-feira, 28. O presidente ucraniano decretou que homens na faixa dos 18 a 60 anos estão impedidos de cruzar as fronteiras e devem ajudar na resistência. Países como a Alemanha, a França, a República Tcheca e a Holanda afirmaram que vão enviar armas e munições para o país.