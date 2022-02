Rússia intensifica ataques a Kiev; Ucrânia diz que capital resiste a cerco

A Rússia intensificou os ataques com mísseis ao centro de Kiev, capital da Ucrânia, neste sábado, 26, enquanto tenta tomar a cidade. O cerco faz parte da invasão russa ao país ordenada por Vladimir Putin, que teve início na quinta-feira. O governo ucraniano afirma que resiste ao avanço das tropas inimigas e que segue no controle da cidade.

Um dos mísseis disparados em Kiev atingiu um prédio residencial, segundo os serviços de emergência da capital. Imagens mostram o momento do impacto. Um funcionário do governo disse, segundo a agência Reuters, que a explosão não provocou mortes.

WATCH: Another video shows the moment a high-rise building in Kyiv is hit by a missile pic.twitter.com/jlfsyuKYdz — BNO News (@BNONews) February 26, 2022

Em vídeos postados neste sábado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que as forças ucranianas seguem no controle de Kiev de dos pontos-chave ao redor da cidade. “Nós vamos vencer.” Um dos vídeos do político foi gravado na rua, em frente ao escritório do governo, para refutar boatos de que a capital havia sido tomada. “Nós não vamos baixar nossas armas, nós vamos proteger nosso país.”

Segundo um relatório de inteligência do governo britânico, as forças russas estão a 30 quilômetros do centro de Kiev e as Forças Armadas Ucranianas seguem resistindo à invasão em vários pontos do país. O comunicado afirma ainda que as baixas russas na operação “provavelmente são pesadas e maiores do que o antecipado” por Moscou.