Rússia instalou lançadores de foguete em usina nuclear, diz Ucrânia

Autoridades da empresa nuclear ucraniana Energoatom disseram, nesta sexta-feira, 9, que o exército da Rússia instalou vários lançadores de foguetes na usina nuclear Zaporizhzhia, maior planta nuclear da Europa, que fica em território ucraniano. Apesar da usina estar, atualmente, desativada, a acusação gera temores de que possa ser usada como base para ataques contra a Ucrânia, aumentando o risco de um acidente radioativo.

A Energoatom disse em um comunicado que as forças russas instalaram vários lançadores de foguetes múltiplos, do tipo Grad, perto de um de seus seis reatores nucleares. Segundo a empresa, os sistemas ofensivos estão localizados em novas “estruturas de proteção” que os russos construíram secretamente, “violando todas as condições de segurança nuclear e de radiação”.

As acusações, no entanto, não foram verificadas de maneira independente.

Embora o risco de um acidente nuclear seja mínimo, porque todos os seis reatores foram desligados, especialistas disseram que uma liberação perigosa de radiação ainda é possível, de acordo com informações da agência de notícias Associated Press.

Enquanto isso, as forças russas estão, novamente, se voltando para Donetsk. O governador da região, Pavlo Kyrylenko, disse nesta sexta-feira que o exército do Kremlin bombardeou “toda a linha de frente” de Donetsk, no leste da Ucrânia, sendo que as batalhas mais intensas ocorrem perto das cidades de Bakhmut e Avdiivka.

Pelo menos cinco civis foram mortos e dois outros, feridos em partes de Donetsk controladas pela Ucrânia no dia anterior, afirmou Kyrylenko, acrescentando que os soldados russos também estão tentando avançar perto de Lyman, reconquistada pelas forças ucranianas em novembro.

Em Bakhmut e outras partes da região de Donetsk, vizinha da província de Luhansk, a Ucrânia respondeu com barragens de lançadores de foguetes. As forças de Kiev atacaram posições russas e pontos de concentração de soldados em pelo menos meia dúzia de cidades no sul do país, de acordo com o estado-maior da Ucrânia.

O , disse em um post de mídia social:

“Os russos intensificaram seus esforços em Donetsk e Luhansk. Eles estão agora em uma fase muito ativa de tentar conduzir operações ofensivas. Não estamos avançando para lugar nenhum, mas defendendo, destruindo a infantaria e o equipamento do inimigo onde quer que ele tente avançar”, afirmou o conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych.