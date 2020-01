Rússia fechará fronteira com a China para deter propagação de coronavírus

A Rússia anunciou nesta quinta-feira, 30, que irá fechar sua fronteira com a China para evitar a propagação do 2019-nCoV, a mutação do coronavírus que já deixou 170 mortos e mais de 7.000 infectados.

A medida foi divulgada pelo primeiro-ministro russo, Mikhail Michustin, durante uma reunião de gabinete. “Vamos informar propriamente a todos as medidas relacionadas ao fechamento da fronteira” com a China, disse. “Assim como outras ações tomadas pelo governo (para prevenir a propagação do coronavírus).”

Entre as medidas adotadas por Moscou está a suspensão de emissão de vistos eletrônicos para os chineses e a criação de um gabinete de crise para tentar impedir a propagação do coronavírus na Rússia. Não foi informado se as medidas se estenderiam aos portos russos que recebem embarcações chinesas.

Outro país que fechou suas fronteiras para os chineses devido ao coronavírus foi Papua Nova-Guiné. Outras nações, como Estados Unidos e Japão, retiraram seus cidadãos e funcionários consulares da província de Hubei, onde a propagação do vírus é mais intensa. Nações europeias planejam enviar aviões fretados para realizar a retirada de seus nacionais.

O surto de coronavírus teve início em dezembro de 2019. Suspeita-se que tenha se originado em um mercado de frutos do mar e animais vivos em Wuhan. Para tentar conter a propagação, o governo chinês colocou sob quarentena dezenas de cidades, sitiando milhões de pessoas. Contudo, a mutação do vírus se espalhou por 18 países.

Somente na China, a epidemia ultrapassou em números de casos o surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARs). Entre 2002 e 2003, 5.974 chineses foram infectados pela síndrome, enquanto, até o momento, mais de 7.700 nacionais da China ficaram doentes devido ao coronavírus.