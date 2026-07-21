🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Mundo

Rússia faz manobras com navio de guerra no Canal da Mancha e acende alerta em Londres

Exercício militar com fragata de 130 metros, equipada com mísseis, teve disparos com fogo real no dia da posse do novo premiê britânico

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 10h15 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h57
Navio de guerra cinza escuro com número 772 na lateral, ancorado em águas calmas de um porto. Possui torre de comando, antenas e um helicóptero na popa. Outros navios brancos e um quebra-mar de concreto aparecem em segundo plano
A fragata russa Neustrashimy. 12/01/2014 - (Brenton Geach/Gallo Images/Getty Images)
Continua após publicidade
Rússia faz manobras com navio de guerra no Canal da Mancha e acende alerta em Londres Priorizar nos meus resultados Google

Um navio de guerra russo realizou manobras com fogo real no Canal da Mancha, em frente à costa britânica, informou nesta terça-feira, 21, o Ministério da Defesa do Reino Unido.

As manobras com o Neustrashimy, uma fragata da Marinha russa, ocorreram na segunda-feira 20, “a cerca de 40 milhas náuticas (75 quilômetros) de Plymouth”, cidade portuária no sudoeste da Inglaterra, indicou um porta-voz do ministério.

“A Royal Navy (Marinha britânica) supervisionou o exercício, continua acompanhando de perto a atividade do navio e está preparada para proteger a segurança do Reino Unido”, acrescentou o porta-voz.

Siga

O ministério detalhou que o navio russo havia informado previamente ao navio-patrulha britânico HMS Tyne, que se encontrava na área, sua intenção de realizar esses disparos e pediu que se colocasse a uma distância mais segura.

Continua após a publicidade

O exercício, descrito como “incomum” pelo jornal britânico The Guardian, durou cerca de trinta minutos.

O Neustrashimy, com 130 metros de comprimento, está armado com mísseis de cruzeiro antinavio e um canhão de 100 mm capaz de disparar 50 projéteis por minuto. A embarcação também conta com metralhadoras rotativas do tipo Gatling como parte de seus sistemas de defesa aérea. Não foi confirmado quais armas foram disparadas durante o teste.

Continua após a publicidade

A fragata chegou à costa britânica no início deste mês, substituindo o Admiral Grigorovich, que havia cumprido uma missão prolongada de três meses, geralmente no Canal da Mancha ou no Mar do Norte.

Tensões

As manobras ocorreram no mesmo dia em que assumiu o poder o novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Andy Burnham, em um contexto de tensões crescentes com a Rússia no Canal da Mancha e, em geral, nas águas do norte da Europa.

Em meados de junho, forças britânicas interceptaram um petroleiro pertencente à chamada “frota fantasma” russa no Canal da Mancha.

Continua após a publicidade

Dois dias depois, um veleiro com matrícula britânica informou que havia recebido tiros de advertência efetuados por um navio de guerra russo enquanto navegava perto da Ilha de Wight, no sul da Inglaterra, embora fora das águas territoriais do Reino Unido.

O então primeiro-ministro, também trabalhista, Keir Starmer, classificou a ação como “imprudente”, enquanto o Ministério da Defesa russo assegurou que o veleiro estava se aproximando “perigosamente” da fragata.

Continua após a publicidade

Moscou indicou nesta terça-feira que não alimenta “nenhuma esperança” de que as relações com Londres melhorem após a chegada ao poder de Burnham, que anunciou na segunda-feira seu apoio “100%” à Ucrânia no conflito armado que mantém com a Rússia.

Publicidade
TAGS:
Reino Unido
Rússia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).