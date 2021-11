Rússia eleva para 90 mil o número de soldados na fronteira com a Ucrânia

A Rússia incrementou o número de militares próximo à fronteira com a Ucrânia após exercícios realizados na última terça-feira, 2. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, cerca de 90.000 soldados russos estão alocados na região depois de uma série de treinamentos em grande escala.

“Deve-se notar que a Federação Russa recorreu periodicamente à tática de transferir e acumular unidades militares para manter as tensões na região e a pressão política sobre os estados vizinhos”, disse o ministério.

Os Estados Unidos, aliados de Kiev, disseram estar atentos às movimentações feitas ao longo da fronteira, porém ressaltam que não houve nada “abertamente agressivo”. O Chefe do Estado-Maior Conjunto americano, Mark Milley, disse nesta quarta-feira, 3, que ainda é muito cedo para que qualquer decisão seja tomada.

Essa não é a primeira vez que Moscou desloca militares para as suas divisas. Ainda neste ano, a Ucrânia e outros aliados no Ocidente ligaram o sinal de alerta após milhares de soldados russos se reunirem próximo à fronteira, embora mais tarde tenha sido ordenado que retornassem à base.

Na última segunda-feira, 1, o governo ucraniano havia desmentido informações da mídia local de que a Rússia estaria reunindo militares na região. No entanto, o país voltou atrás após imagens de satélite divulgadas pelo Politico confirmarem um aumento no número de tropas.

Continua após a publicidade

Nas imagens era possível ver cerca de mil veículos militares perto da cidade de Yelnya, localizada cerca de 250 quilômetros ao norte da fronteira ucraniana. De acordo com a empresa responsável pelo conteúdo, a americana Maxar Technologies, o deslocamento começou a ser feito já no final de setembro.

Em resposta, o Kremlin rejeitou o relatório e afirmou que a Rússia mantém uma presença militar em seu território sempre que julgar necessário.

As relações entre os dois países despencou em 2014 após Moscou anexar a península da Crimeia, ocasionando uma guerra entre as tropas ucranianas e forças separatistas apoiadas pelos russos. Segundo estimativas do governo, cerca de 14 mil pessoas morreram no conflito.

A Ucrânia e seus aliados acusam constantemente a Rússia de enviar tropas e armamentos através da fronteira para auxiliar os separatistas que lutam no leste do país. O Kremlin não só nega as acusações como também acusa a OTAN, chefiada pelos Estados Unidos, de realizar atividades provocativas perto de suas fronteiras.

A Aliança diz que está determinada a defender os interesses de seus aliados e reforça o apoio à segurança dos Estados-membros próximos à Rússia após a invasão da Crimeia.