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Rússia e Ucrânia retomam negociações de paz em meio a impasses sobre território e segurança

Quarta rodada de tratativas em 2026 será realizada nesta terça e quarta-feira, em Abu Dhabi, com mediação dos Estados Unidos

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h59
Zelensky, Trump e Putin
Os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin (HANDOUT, SARAH MEYSSONNIER, ILYA PITALEV / POOL / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE //AFP)
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Representantes da Rússia e da Ucrânia se reúnem nesta terça-feira, 10, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para uma nova rodada de negociações sobre o fim da guerra. Apesar da retomada do diálogo, as perspectivas de um acordo abrangente permanecem limitadas. As principais divergências envolvem o controle dos territórios ocupados pelas forças russas e as garantias de segurança que deverão ser oferecidas a Kiev para evitar uma nova ofensiva de Moscou.

O encontro, mediado pelos Estados Unidos, ocorre em meio à intensificação dos ataques russos e ucranianos contra instalações de energia e a uma nova tentativa do presidente americano, Donald Trump, de acelerar o fim do conflito, que se aproxima de cinco anos. Desde o início de 2026, Washington tem intermediado conversas entre os dois países, mas as rodadas anteriores não produziram avanços suficientes para aproximar as partes de um acordo de paz.

Trump tem pressionado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a aceitar um entendimento para encerrar a guerra. No mês passado, o republicano responsabilizou Kiev pela demora nas negociações e afirmou que, caso Zelensky não esteja disposto a fazer um acordo, a situação poderá se tornar muito desfavorável para o país. O governo americano também firmou recentemente um acordo para importar diesel russo, medida criticada por adversários de Moscou por representar uma possível fonte de receita para o Kremlin em meio à guerra.

Na semana passada, Trump afirmou que o conflito estava próximo de uma solução e que as negociações poderiam envolver toda a Europa. A participação dos países europeus, no entanto, tornou-se um novo ponto de divergência entre os envolvidos.

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Quem participa das negociações

A delegação americana será liderada pelos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Trump. Pela Ucrânia, o principal negociador será Rustem Umerov, chefe da inteligência estrangeira do país. Também integram a equipe David Arakhamia, líder do grupo parlamentar do partido de Zelensky; Kyrylo Budanov, chefe de gabinete do presidente; Sergiy Kyslytsya, primeiro vice-chefe do gabinete presidencial; e Vadym Skibitsky, representante da inteligência militar ucraniana.

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A Rússia será representada por Vladimir Medinsky, ex-ministro da Cultura, segundo informações da agência estatal russa TASS. A delegação também inclui o diplomata Mikhail Galuzin, o chefe da inteligência militar Igor Kostyukov e o general Yuri Zhygarlovsky.

A participação de representantes europeus, porém, provocou divergências. Nesta segunda-feira, 9, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que autoridades da Europa não participariam das negociações trilaterais entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. A declaração contrastou com a informação divulgada no domingo pelo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, de que representantes da França, do Reino Unido, da Alemanha, da Otan e da Comissão Europeia estariam em Abu Dhabi.

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Posteriormente, a presença de autoridades europeias foi confirmada. Segundo um representante da União Europeia ouvido pela agência de notícias AFP, integrantes do bloco, da Otan e dos três países europeus estarão no local. As reuniões, no entanto, ocorrerão separadamente das negociações trilaterais, com o objetivo de coordenar as posições dos aliados de Kiev. Os países europeus temem que Washington pressione a Ucrânia a aceitar condições que comprometam sua segurança e a estabilidade do continente.

Os principais impasses

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No momento, a Rússia ocupa aproximadamente 20% do território ucraniano, incluindo a Crimeia e partes da região de Donbas, no leste do país. Moscou anexou a península da Crimeia em 2014, em uma medida não reconhecida pela comunidade internacional. Trump já defendeu que Kiev aceite ceder territórios como parte de um acordo para encerrar a guerra, mas qualquer concessão territorial permanece entre os principais pontos de resistência do governo ucraniano.

Para Oleksandr Merezhko, deputado ucraniano do partido Servidor do Povo, não há expectativa de avanços concretos na reunião. Em entrevista à rede Al Jazeera, ele afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, não demonstra intenção de negociar seriamente e continua interessado na derrota da Ucrânia.

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O cientista político finlandês-russo Arkady Moshes, diretor de programa do Instituto Finlandês de Assuntos Internacionais, avalia que a própria soberania ucraniana está em jogo. Segundo ele, seria muito difícil para Kiev aceitar um acordo que limitasse sua capacidade de escolher alianças, definir sua política de segurança ou manter suas Forças Armadas.

A Ucrânia exige a retirada das tropas russas de seu território e garantias de segurança que impeçam novas agressões. Moscou, por sua vez, rejeita a possibilidade de adesão ucraniana à Otan e se opõe à presença de tropas estrangeiras no país após um eventual acordo. Para Matthew Boyse, pesquisador do Hudson Institute e ex-diplomata americano, as questões territoriais e as garantias de segurança continuam sendo os principais entraves a um entendimento.

Embora as perspectivas de um acordo abrangente sejam limitadas, alguns temas específicos podem avançar em Abu Dhabi. Segundo os especialistas, as conversas podem abordar questões práticas, como o fornecimento de grãos, uma trégua no Mar Negro, um cessar-fogo envolvendo instalações de energia e novas trocas de prisioneiros.

A derrota republicana nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que deram aos democratas o controle das duas casas do Congresso, pode levar Trump a dedicar mais atenção à política externa durante os dois anos restantes de seu mandato. Nesse cenário, Washington poderia intensificar a pressão por um acordo de paz ou, ao menos, por um cessar-fogo. Diante do histórico de negociações do presidente americano, porém, Kiev também poderia ser instada a aceitar novas concessões territoriais e políticas.

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