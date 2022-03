Rússia e Ucrânia negociaram dez corredores humanitários para este sábado

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, afirmou que autoridades russas e ucranianas negociaram e aprovaram a abertura de dez corredores humanitários para a retirada de civis e para levar assistência humanitária neste sábado, segundo a agência Interfax.

Um deles será na região de Donetsk. Um comboio deve remover residentes de Mariupol, cidade que está sitiada pelas forças russas, e também levar suprimentos. Outros corredores também foram aprovados na região de Kiev. Ainda há planos para que catorze caminhões carregando suprimentos sejam enviados à região de Kherson.

Mortos e refugiados

O Conselho de Direitos Humanos da ONU afirmou neste sábado que 847 civis — incluindo 64 crianças — morreram na Ucrânia desde o começo da invasão russa. O órgão conta oficialmente 1.399 feridos, sendo 78 deles crianças, a maioria em decorrência de bombardeios e ataques aéreos, mas acredita que o número real deve ser bem maior.

Além disso, cerca de 6,5 milhões de pessoas se deslocaram internamente na Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia. O número atual se aproxima daquele estipulado pela ONU no início do conflito, quando a organização estimou que 6,7 milhões de ucranianos iriam se deslocar internamente ao longo de toda a guerra. Além disso, o número de refugiados que deixaram o país em direção às nações vizinhas ultrapassou 3,2 milhões.

A Acnur indicou que do total de pessoas deslocadas, cerca de 90% corresponde a mulheres e crianças. Ainda de acordo com a agência, a Polônia é o país que mais recebeu refugiados, seguido por Hungria, Eslováquia, Rússia e Romênia.

Estimativas feitas pela Organização Internacional para Migrações sugerem que o deslocamento de pessoas na Ucrânia caminha a passos largos para se equiparar à guerra da Síria, que já expulsou mais de 13 milhões de pessoas ao longo de anos de conflito.